حراست از منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا طاهری ظهر سه شنبه در دومین کارگاه آموزشی طرح نجات آب کشاورزی خراسان رضوی، افزود: در سالهای اخیر، بحران افت سطح آب زیرزمینی تشدید شده و در حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی هیچ سازمانی به صورت جدی این شرکت را حمایت نمی کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین مصرف آب، در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد در حالیکه راندمان آبیاری در استان و کشور حدود 30 درصد می‌باشد و مابقی آب هدر می رود.

وی تنها راه جلوگیری از مصرف بی‌رویه در این بخش را مدیریت و برنامه ریزی دقیق و همکاری کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای خراسان رضوی، کاشت محصول یکبار در سال و تشویق کشاورزان به کشت شبه دیم را از جمله راهکارهای اصلی، برای کاهش مصرف آب، در شرایطی که امکان تزریق اعتبارات زود هنگام وجود نداشته باشد برشمرد.

طاهری در ادامه سخنان خود با بیان اهداف طرح فرهنگی دانش‌آموزی نجات آب کشاورزی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیر کل کمیسون ملی یونسکو در ایران بتوان در آینده نزدیک مقدمات اجرایی شدن این طرح در منطقه و حتی جهانی شدن آن را نیز فراهم کرد.

وی اظهار داشت: امید است دانش آموزان با همراه شدن با طرح نجات آب کشاورزی، از ناجیان منابع آب زیر زمینی باشند و انتظار این است که خود و خانواده آنان مرتکب چنین تخلفاتی نشوند و به متخلفین منابع آب تذکر دهند.

در ادامه این جلسه کارشناس مسئول اجرای طرح نجات آب کشاورزی، در اداره کل آموزش و پرورش از روند اجرای این طرح در استان ابراز خشنودی کرد و تأثیرات آن را حتی در روستاهای دور افتاده استان مثبت ارزیابی کردو گفت: دانش‌آموزان به صورت خودجوش گزارشهایی را در زمینه نجات آب کشاورزی تهیه می‌کنند که بسیار تأثیر گذار است که این خود نشان دهنده هوشیاری و درایت دانش آموزان این مرز و بوم است.

ابراهیم زاده ابراز امیدواری کرد نجات آب کشاورزی و توجه به مصرف بهینه آب در این بخش، جزئی از مهارتهای زندگی که در دوره راهنمایی آموزش داده می‌شود قرار گیرد و به عنوان یکی از مهمترین این مهارتها در رفتار دانش‌آموزان نهادینه شود.