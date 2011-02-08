عملیات اجرایی گازرسانی به پنج روستای خلخال آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در این مراسم اظهار داشت: از مجموع هزار 725 روستای استان تاکنون بیش از 313 روستای استان از گاز طبیعی بهره مند شده اند.

مجتبی فوقی با بیان اینکه 164 روستا نیز در تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند خواهند شد، افزود: برای گازرسانی به خمس، مجره، اسبو، اسکستان، و طهرستان از توابع شهرستان خلخال اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی افزود: برای گازرسانی به این روستاها 41 هزار و 800 متر شبکه پلی اتیلن در اقطار 63،90،125،160 میلیمتر و 420 متر شبکه فولادی در اقطار 6 و 8 اینچ اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بیان کرد: در این روستاها یک مورد ایستگاه تقلیل فشار GS به ظرفیت 30 هزار متر مکعب در ساعت و یک مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع TBS به ظرفیت پنج هزار متر مکعب در ساعت احداث خواهد شد.

وی با اشاره به نصب هزار و 50 عدد علمک گاز در این روستاها ابراز داشت: با اتمام عملیات گاز رسانی به پنج روستای خلخال هزار و 200 خانوار در قالب شش هزار نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

فوقی همچنین با اشاره به عملکرد این شرکت در طی یک ساله گذشته خاطر نشان کرد: شرکت گاز استان در بخش گازرسانی در به صورت انقلابی کار کرده که حاصل تلاشهای آنان افزایش رفاه و بهداشت مردم و به خصوص جلوگیری از تخریب جنگلها در روستاها است.



انتقاد نماینده مجلس از واگذاری معادن خلخال به بخش خصوصی



در این مراسم نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز از عملکرد سازمان صنایع و معادن استان اردبیل در واگذاری معادن سنگ مرمریت و تراورتن روستاهای بخش مرکزی خلخال به سرمایه گذاران بخش خصوصی غیربومی بدون هماهنگی با مسوولان اجرایی این شهرستان انتقاد کرد.



بشیر خالقی ابراز داشت: بهره برداری از سنگ این معادن به جز تخریب راههای روستایی خلخال و ایجاد نارضایتی عمومی روستاییان سودی برای منطقه نداشته و سازمان صنایع و معادن باید با بازنگری در این کار نسبت به ایجاد نمایندگی در خلخال اقدام کرده و به خواسته اهالی احترام بگذارد.



وی اظهار امیدواری کرد با مساعدت مدیران استانی و با ایجاد صنایع و کارخانه های فرآوری سنگ در این شهرستان، برای بخش عمده ای از افراد بیکار منطقه اشتغال ایجاد شود.



نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به این که در گذشته به دلیل ناآگاهی مردم و عدم اطلاع رسانی بخش عمده ای از اراضی کشاورزی مردم روستاها به منابع طبیعی واگذار شده، خواستار تجدید نظر و بررسی موضوع از سوی مسئولان ذیربط برای استفاده از اراضی بلااستفاده کشاورزی در محدوده منابع ملی این شهرستان شد.



70 درصد روستاهای استان از آب لوله کشی سالم بهره مند است



وی همچنین با تاکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و خدمات ارایه شده به مردم در طول 32 سال گذشته افزود: دولت برای توسعه عدالت اجتماعی در مناطق مختلف کشور تلاش می کند.



خالقی با بیان اینکه با تلاشها و برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال آینده شاخص بهره مندی روستاییان از امکانات بویژه از راه های آسفالت روستایی به شاخص کشوری خواهد رسید، خاطر نشان کرد: هم اکنون 70 درصد از روستاهای استان از آب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند هستند.



وی از افزایش مهاجرت معکوس جمعیت در مناطق روستایی خلخال ابراز نگرانی کرد.