1145 موقوفه تفت متولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام حسین زارع ‌زاده عصر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: عمده موقوفات شهرستان تفت صرف روضه‌ خوانی ماه محرم می ‌شود به نحوی که هم‌ اکنون 347 موقوفه این شهرستان وقف روضه ‌خوانی در ایام محرم است.

زارع‌ زاده بیان داشت: از این تعداد، 157مورد به اطعام، 107 مورد به طبخ آش و 102 مورد نیز به افطاری ماه مبارک رمضان اختصاص دارد.

وی درآمد موقوفات شهرستان تفت در سال جاری را 57 میلیون و 159 هزار تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون 41 میلیون تومان از این مبلغ در راه نیات واقفان هزینه شده است.

زارع‌ زاده عنوان کرد: از این میزان درآمد موقوفات تفت به 30 مستمند کمک شده و دو میلیون تومان نیز برای سیل‌ زدگان پاکستان پرداخت شده و یک میلیون تومان نیز برای اعزام مبلغ صرف شده است.

وی همچنین یادآور شد: بزرگترین موقوفه شهرستان تفت، موقوفات حاجی ابراهیمی است که شامل 65 مغازه بوده و عمده مصرف آن روضه‌ خوانی دهه اول محرم در حسینیه امام تفت است.

زارع‌ زاده با اشاره به تعریف اصلی وقف گفت: وقف یعنی حبس اصل یک مال و صرف منفعت آن در مسیرهای خاص است و هر گونه خرید و فروش آن ممنوع است و درآمد آن همان‌گونه که واقف تعیین کرده باید هزینه شود.

سرپرست اداره اوقاف تفت با اشاره به اینکه به نظر می ‌رسد فرهنگ وقف در میان مردم کمرنگ‌تر شده است، افزود: اطلاع ‌رسانی ضعیف باعث شده تا مردم نگاه نامطلوبی نسبت به این سازمان داشته باشند.