19 میلیارد ریال به منطقه گردشگری کریمو اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا رضایی عصر سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان سرایان و اهالی روستای نمونه گردشگری کریمو اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمام روستاها کارهای زیادی را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه بعد از حل مشکلات اقتصادی و سیاسی در جامعه باید در راستای اوقات فراغت افراد برنامه ریزی کرد، افزود: با تشکیل شرکت تعاونی گردشگری روستای کریمو امید است بتوانیم با همکاری و همیاری اهالی روستا بحث گردشگری منطقه را که در سفر دوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان تصویب شده است را با عنوان منطقه نمونه گردشگری و مذهبی کریمو رونق دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون 230 میلیون تومان در منطقه گردشگری کریمو هزینه شده است.
رضایی تصریح کرد: ساخت آلاچیق، محوطه سازی، انتقال برق به منطقه گردشگری، ساخت سرویس بهداشتی و ساخت نمازخانه از جمله اقدامات انجام شده در این منطقه بوده است.
وی یادآور شد: امسال هم 190 میلیون تومان دیگر برای منطقه نمونه گردشگری کریمو در نظر گرفته شده است که امید است با همفکری و همراهی مردم روستا هزینه شود.
رضایی با تأکید بر اینکه خداوند متعال ظرفیتهای ویژهای را در این منطقه قرار داده است، گفت: باید صنایع دستی فراموش شده منطقه را با آموزشهای اساتید و اهالی روستا احیا کنیم.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم افزود: توجه ویژه به مناطق روستایی و به ویژه مناطق مستعد گردشگری در گذشته وجود نداشته است.
محمد کاظم علوی با اشاره به اینکه همه مردم نیاز به مکانهایی برای عبادت و تفریح دارند، گفت: برای پیشبرد پروژهها باید هر سه بخش تعاونی، بخش دولتی و بخش خصوصی همکاری داشته باشند و مردم هم باید در قالب تعاونی در سرمایهگذاری این پروژه مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه روستای کریمو استعداد گردشگری بسیار بالایی دارد، تصریح کرد: از هیئت مدیره شرکت تعاونی گردشگری خواستاریم، صادقانه مسائل کاری خود را مطرح کنند.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی گردشگری را نیاز همیشگی مردم برشمرد و تأکید کرد: در زمینه جلوگیری از تخریب آثار تاریخی باید فرهنگسازی شود.
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