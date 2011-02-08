سه دستگاه پارکینگ مکانیزه در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تأمین پارکینگ برای حجم بالای خودروهای موجود در کلانشهرهایی مانند مشهد از جمله مشکلات ترافیکی در این شهر‌ها است.

وی افزود: با توجه به هزینه‌های بالای راه‏ اندازی پارکینگ و گرانی نرخ زمین، باید به دنبال راه‏ حل ‏هایی بود که از نظر اقتصادی و اجرائی مناسب باشد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: راه حل مناسب و کارگشا و قابل اجرا در کوتاه‏ مدت برای حل مشکل کمبود پارکینگ، راه‏اندازی پارکینگهای مکانیزه است.

وی گفت: در این راستا سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد تاکنون اقدام به احداث و راه‏ اندازی چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه در سطح شهر کرده که دو دستگاه در خیابان پیام و دو دستگاه در بولوار معلم نصب و مشغول خدمت‏ رسانی است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: در ادامه خدمت‏ رسانی این سازمان به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی منور رضوی سه دستگاه دیگر از این پارکینگ‌ های مدرن در داخل باغ ملی، خیابان خیام 35 و مصلی سه در حال احداث است که تا پایان سال جاری به بهره ‏برداری خواهد رسید.

وی سرعت اجرا، امکان جابه‏جایی، مصرف برق ناچیز، اپراتوری آسان و زمین کم مورد نیاز را از مزایای پارکینگهای مکانیزه برشمرد.

امامی با بیان اینکه در حال حاضر مکانهای دیگری برای پارکینگهای مکانیزه و طبقاتی در مشهد شناسایی شده و تفاهمنامه اولیه با سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی انعقاد شده است، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد اینگونه تجهیزات مدرن بتوانیم گره‌ای از مشکلات ترافیکی شهرمان گشوده و شاهد افزایش میزان رضایتمندی شهروندان در ارائه خدمات ترافیکی همراه با علم روز دنیا باشیم.