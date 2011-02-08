سه دستگاه پارکینگ مکانیزه در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تأمین پارکینگ برای حجم بالای خودروهای موجود در کلانشهرهایی مانند مشهد از جمله مشکلات ترافیکی در این شهرها است.
وی افزود: با توجه به هزینههای بالای راه اندازی پارکینگ و گرانی نرخ زمین، باید به دنبال راه حل هایی بود که از نظر اقتصادی و اجرائی مناسب باشد.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: راه حل مناسب و کارگشا و قابل اجرا در کوتاه مدت برای حل مشکل کمبود پارکینگ، راهاندازی پارکینگهای مکانیزه است.
وی گفت: در این راستا سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد تاکنون اقدام به احداث و راه اندازی چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه در سطح شهر کرده که دو دستگاه در خیابان پیام و دو دستگاه در بولوار معلم نصب و مشغول خدمت رسانی است.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: در ادامه خدمت رسانی این سازمان به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی منور رضوی سه دستگاه دیگر از این پارکینگ های مدرن در داخل باغ ملی، خیابان خیام 35 و مصلی سه در حال احداث است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
وی سرعت اجرا، امکان جابهجایی، مصرف برق ناچیز، اپراتوری آسان و زمین کم مورد نیاز را از مزایای پارکینگهای مکانیزه برشمرد.
امامی با بیان اینکه در حال حاضر مکانهای دیگری برای پارکینگهای مکانیزه و طبقاتی در مشهد شناسایی شده و تفاهمنامه اولیه با سرمایه گذاران بخش خصوصی انعقاد شده است، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد اینگونه تجهیزات مدرن بتوانیم گرهای از مشکلات ترافیکی شهرمان گشوده و شاهد افزایش میزان رضایتمندی شهروندان در ارائه خدمات ترافیکی همراه با علم روز دنیا باشیم.
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