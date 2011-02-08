به گزارش خبرنگار مهر در قم، کارشناس مشارکتها و انجمنهای اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس قرارداد فی مابین اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم با هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، کتابخانه این مسجد به صورت مشارکتی تحت مدیریت این اداره کل قرار گرفت.



سید محمد باقر حسینی نیشابوری گفت: این کتابخانه دارای 800 متر مربع زیربناست و شامل بخشهای مخزن و سالن مطالعه در دو طبقه مجزا ویژه خواهران و برادران است.



وی افزود: این کتابخانه در منطقه شاه ابراهیم قرار دارد و امید است با ارتقای این مجموعه، خدمات بهتری به ساکنین آن منطقه ارائه شود.



کارشناس مشارکتها و انجمنهای اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم اظهار داشت: تا به حال تجهیزات کتابخانه‌ای شامل میز و صندلی و قفسه کتاب به این کتابخانه داده شده و قرار است با مجهزکردن کتابخانه حضرت ابوالفضل(ع) به نرم افزارهای مدیریت کتابخانه و نمایه مقالات، تمام خدمات کتابداری به صورت مکانیزه ارائه شود.

