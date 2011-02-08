چهار طرح عمرانی در شهرستان سرایان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، همزمان باهشتمین روز از دهه مبارک فجر چهار طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در شهرستان سرایان به بهره برداری رسید .

این طرحها شامل افتتاح جاده سرایان به عمروئی، افتتاح کارخانه شیر سرایان، افتتاح باند اول بلوار سرایان - آیسک و افتتاح پروژه تجهیز و نوسازی اراضی قنات سه قلعه بود.

استاندار خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این طرحها با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی متعلق به قشر و مذهب خاصی نیست بلکه متعلق به همه اقشار و ادیان و تمام بشریت است.

قهرمان رشید بااشاره به وجود همبستگی اسلامی وملی آن را ثمره پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: همه باید در تقویت این همبستگی و وحدت تلاش کنند.

استاندار خراسان جنوبی وجود ایجاد انگیزه خدمت به مردم را یکی دیگر از نعمات و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: همه باید در خدمت به مردم رقابت داشته باشند و به همدیگر کمک کنند.

وی تضعیف و تخریب یکدیگر را از آسیبهای جدی جامعه برشمرد و بیان داشت: باید تمام سعی و تلاش ما این باشد تا با حفظ وحدت و ایجاد روحیه همبستگی به خدمت به مردم بپردازیم.

امام جمعه سرایان نیز دراین مراسم وجود مسئولین دلسوز و مومن راازبرکات انقلاب اسلامی دانست وبه بیان مشکلات شهرستان سرایان در زمینه های مختلف پرداخت.

کریم عابدی نماینده مردم سرایان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کارهای عمرانی صورت گرفته در شهرستان سرایان بر پیگیری جهت رفع مشکلات سرایان تاکید کرد.