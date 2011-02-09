به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمارهای اعلام شده در حال حاضر بیش از 52 میلیون نقر در کشور از سیم کارت های دو اپراتور اول و دوم و نیز اپراتورهای محلی و منطقه ای استفاده می کنند که با احتساب این تعداد مشترک، ضریب نفوذ کلی موبایل در کشور به حدود 71 درصد می رسد و این رقم تحقق دو برابری اهداف برنامه چهارم توسعه را در این حوزه نشان می دهد.

در همین حال همزمان با فرا رسیدن سی‌ودومین بهار آزادی و دهه مبارک فجر، همراه‌اول آخرین وضعیت شبکه خود را تشریح کرد که در این راستا تعداد سیم کارت های عرضه شده توسط این اپراتور تا بهمن‌ماه امسال‌ به حدود 42 میلیون رسیده و از این تعداد بیش از 30 میلیون آن فعال است.

همچنین ضریب نفوذ این اپراتور در کشور حدود 53 درصد اعلام شد و 100درصد شهرهای کشور یعنی یک هزار و 120 شهر تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است.

شبکه همراه اول در بیش از 38 هزار و 700 روستای کشور معادل 80 درصد جمعیت روستایی فعال است و هم اکنون سیم کارت های دائمی این اپراتور در شبکه جی اس ام روستایی 22 استان و سیم کارت های اعتباری آن در شبکه GSM روستایی 14 استان کشور آنتن می دهد.

براین اساس بیش از 52 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه همراه‌اول قرار دارند و این اپراتور در سراسر کشور بیش از 19 هزار و 500 آنتن BTS نصب کرده است و با 266 اپراتور در 110 کشور جهان قرارداد رومینگ بین‌الملل برای سیم کارت های دائمی خود دارد. همچنین ارتباط شبکه اعتباری همراه اول با 12 اپراتور خارجی در 8 کشور برقرار است.

جدول عملکرد همراه اول تا بهمن ماه 89

جدول آخرین وضعیت شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور از حیث شاخص های توسعه ای به قرار زیر است: