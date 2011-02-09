به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمارهای اعلام شده در حال حاضر بیش از 52 میلیون نقر در کشور از سیم کارت های دو اپراتور اول و دوم و نیز اپراتورهای محلی و منطقه ای استفاده می کنند که با احتساب این تعداد مشترک، ضریب نفوذ کلی موبایل در کشور به حدود 71 درصد می رسد و این رقم تحقق دو برابری اهداف برنامه چهارم توسعه را در این حوزه نشان می دهد.
در همین حال همزمان با فرا رسیدن سیودومین بهار آزادی و دهه مبارک فجر، همراهاول آخرین وضعیت شبکه خود را تشریح کرد که در این راستا تعداد سیم کارت های عرضه شده توسط این اپراتور تا بهمنماه امسال به حدود 42 میلیون رسیده و از این تعداد بیش از 30 میلیون آن فعال است.
|شاخص ها
|وضعیت
|تعداد سیم کارت عرضه شده
|42 میلیون
|تعداد سیم کارت فعال شده
|30 میلیون
|ضریب نفوذ جمعیتی
|53 درصد
|ضریب نفوذ شهری
|100درصد
|تعداد شهرهای تحت پوشش
|1120 شهر
|ضریب نفوذ روستایی
|80 درصد
|تعداد روستاهای تحت پوشش
|38 هزار و 700 روستا
|پوشش جاده های کشور
|52 هزار کیلومتر
|تعداد آنتن های نصب شده
|19 هزار و 500 آنتن
|تعداد اپراتورهای رومینگ سیم کارت دائمی
|266 اپراتور
|تعداد کشورهای دارای رومینگ سیم کارت دائمی
|110 کشور
|تعداد اپراتورهای رومینگ سیم کارت اعتباری
|12 اپراتور
|تعداد کشورهای دارای رومینگ سیم کارت اعتباری
|8 کشور
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