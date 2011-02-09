  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

گزارش خبری مهر /

جدول آمار شبکه موبایل همراه اول تا بهمن 89/ 30 میلیون ایرانی همراه اولی‌اند

جدول آمار شبکه موبایل همراه اول تا بهمن 89/ 30 میلیون ایرانی همراه اولی‌اند

آخرین وضعیت شبکه موبایل اپراتور همراه اول حاکی از آن است که این اپراتور حدود 30 میلیون مشترک فعال در کشور دارد و 53 درصد مشترکان موبایل در کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمارهای اعلام شده در حال حاضر بیش از 52 میلیون نقر در کشور از سیم کارت های دو اپراتور اول و دوم و نیز اپراتورهای محلی و منطقه ای استفاده می کنند که با احتساب این تعداد مشترک، ضریب نفوذ کلی موبایل در کشور به حدود 71 درصد می رسد و این رقم تحقق دو برابری اهداف برنامه چهارم توسعه را در این حوزه نشان می دهد.

در همین حال همزمان با فرا رسیدن سی‌ودومین بهار آزادی و دهه مبارک فجر، همراه‌اول آخرین وضعیت شبکه خود را تشریح کرد که در این راستا تعداد سیم کارت های عرضه شده توسط این اپراتور تا بهمن‌ماه امسال‌ به حدود 42 میلیون رسیده و از این تعداد بیش از 30 میلیون آن فعال است.

همچنین ضریب نفوذ این اپراتور در کشور حدود 53 درصد اعلام شد و 100درصد شهرهای کشور یعنی یک هزار و 120 شهر تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است.
 
شبکه همراه اول در بیش از 38 هزار و 700 روستای کشور معادل 80 درصد جمعیت روستایی فعال است و هم اکنون سیم کارت های دائمی این اپراتور در شبکه جی اس ام روستایی 22 استان و سیم کارت های اعتباری آن در شبکه GSM روستایی  14 استان کشور آنتن می دهد.
 
براین اساس بیش از 52 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه همراه‌اول قرار دارند و این اپراتور در سراسر کشور بیش از 19 هزار و 500 آنتن BTS نصب کرده است و با 266 اپراتور در 110 کشور جهان قرارداد رومینگ بین‌الملل برای سیم کارت های دائمی خود دارد. همچنین ارتباط شبکه اعتباری همراه اول با 12 اپراتور خارجی در 8 کشور برقرار است.
 
جدول عملکرد همراه اول تا بهمن ماه 89
 
جدول آخرین وضعیت شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور از حیث شاخص های توسعه ای به قرار زیر است:
 
 شاخص ها   وضعیت
تعداد سیم کارت عرضه شده  42 میلیون
تعداد سیم کارت فعال شده  30 میلیون
ضریب نفوذ جمعیتی  53 درصد
ضریب نفوذ شهری  100درصد
تعداد شهرهای تحت پوشش  1120 شهر
ضریب نفوذ روستایی  80 درصد
تعداد روستاهای تحت پوشش  38 هزار و 700 روستا
 پوشش جاده های کشور  52 هزار کیلومتر
 تعداد آنتن های نصب شده  19 هزار و 500 آنتن
 تعداد اپراتورهای رومینگ سیم کارت دائمی  266 اپراتور
 تعداد کشورهای دارای رومینگ سیم کارت دائمی  110 کشور
 تعداد اپراتورهای رومینگ سیم کارت اعتباری  12 اپراتور
 تعداد کشورهای دارای رومینگ سیم کارت اعتباری  8 کشور
کد مطلب 1249237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها