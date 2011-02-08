بلاتکلیفی مهاجم پرسپولیس در فرودگاه امارات/ رضایی: روح و روانم بهم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی از لحظه پرواز کاروان تیم ملی به سوی دوحه که حدود 24 ساعت از آن سپری می‌شود، همچنان در فرودگاه دبی امارات بلاتکلیف و سرگردان است.

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص گفت: پیش از پرواز به مسئولان فدراسیون فوتبال گفتم چون هنوز اقامت قبلی‌ام لغو نشده، تصور نمی‌کنم قادر به اخذ ویزای امارات شوم اما فردی به نام مظفری که امور ویزاهای فدراسیون را انجام می‌دهد، در فرودگاه امام خمینی (ره) به من قول مساعد داد که کار ویزای من با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد تا همراه سایرین سوار هواپیما شوم اما بعد از سفر به دوحه و سپس به امارات، همان چیزی که تصور می‌کردم اتفاق افتاد تا در فرودگاه امارات آواره شوم.

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: جالب اینکه هتل ترانزیت داخل فرودگاه هم اعلام کرد؛ هیچ اتاق خالی ندارد و اکنون که ساعت چهار بعدازظهر روز سه‌شنبه است، همچنان بلاتکلیف بوده و روح و روانم بهم ریخته است. به همین منظور یک ساعت پیش که قضیه را به اطلاع مسئولان باشگاه پرسپولیس رساندم، بلافاصله حبیب کاشانی شخصا وارد عمل شد و با من تماس گرفت و قول داد تا در نخستین فرصت از طریق سفیر ایران مشکلم مرتفع شود.

وی افزود: در همین ارتباط دقایقی پیش از سرکنسولگری ایران در دبی و نماینده سفارت ایران در ابوظبی با من تماس گرفتند و قول دادند سریعا کارم درست خواهد شد که جا دارد از ایشان و مسئولان محترم باشگاه پرسپولیس به خصوص حبیب کاشانی صمیمانه تشکر کنم ولی تا این لحظه ساعت 4 بعدازظهر چیزی حدود 24 ساعت است، سرگردان در فرودگاه هستم.

رضایی خاطرشان کرد: از اینکه فقط روی یک صندلی آهنی نشسته، مریض شده‌ام و تصور می‌کنم اگر از فرودگاه خارج شوم، حداقل یک هفته به ریکاوری نیاز داشته باشم. البته مسئولان تیم ملی دکتر خانلری را پیش من فرستاده‌اند تا احساس تنهایی نکنم ولی حضور دکتر خانلری دردی از من و ایشان دوا نمی کند.

حبیب کاشانی هم در این خصوص گفت: بنده نیز با آقای فیاض سفیر ایران در امارات تماس گرفتم که ایشان بلافاصله با آقای شفیع سرکنسول ایران در دبی هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردند.

وی افزود: با این حال از طریق یکی از دوستان ایرانی مقیم امارات به نام جلال ابراهیمی که از دوستان صمیمی ماست، خواستم ایشان نیز راهی فرودگاه شوند و مرا در جریان کامل موضوع قرار دهند که آقای ابراهیمی در قدم اول به دنبال مهیا کردن اطاقی در هتل ترانزیت فرودگاه بود تا غلامرضا حداقل برای دقایقی به استراحت بپردازد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: رضایی از ساعت 3 بامداد امروز در فرودگاه دبی همچنان روی یک صندلی نشسته و در ادامه نیز پیگیر امور اخذ ویزای ایشان هستیم تا به سایر ملی پوشان ملحق شود.