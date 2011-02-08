چهلمین اثر دفاع مقدس در خوزستان ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عشقی فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان با اعلام این خبر گفت: یادمان شهدای شرق کارون که در حدفاصل روستاهای "مارد" و "محمدیه" و در کیلومتر 17 جاده آبادان- اهواز قرار دارد با شماره 156/89/8/ب در ردیف آثار دفاع مقدس قرار گرفت.

وی افزود: بخش مهمی از تاریخ سراسر حماسه دفاع مقدس در شرق کارون رقم خورده است، این منطقه یادآور دلاورمردی های مردان نام آشنا همچون شهیدان حسین خرازی، حسن باقری، مصطفی ردانی پور و صدها شهید گمنامی است که مدال حب خمول در درگاه احدیت گرفته اند، در این مکان عملیاتهای مختلفی مانند: توکلف فرمانده کل قوا- خمینی روح خدا، ثامن الائمه(ع) و دیگر عملیاتهای پراکنده جنگ که عموما به منظور دفع پاتک های دشمن بعثی برای جلوگیری از سقوط آبادان انجام شده است.

فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان تأکید کرد: این یادمان مرقد و حرم 9 شهید گمنامی است که در میان جنگ، کاملا غریبانه و مظلومانه در حاشیه شرق کارون به شهادت رسیده و در همان زمان در آنجا به خاک سپرده شدند.

بر اساس این گزارش، طرح جامع این یادمان در مساحتی بالغ بر 70 هکتار هم اکنون در حال اجرا است و از سال گذشته با احداث 4 سوله بزرگ توسط سپاه استان بوشهر به عنوان محل اسکان کاروانهای راهیان نور آن استان مورد استفاده قرار می گیرد.