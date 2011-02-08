112 هزار میلیارد ریال در بخش مسکن مهر کشور هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی از در دست احداث بودن 18 میلیون واحد مسکن مهر در سطح کشور خبر داد و افزود: این واحدهای مسکونی از محل خط اعتباری مسکن مهر و تسهیلات پرداختی از سوی بانکهای عامل در حال احداث هستند.

وی با اشاره به اتمام عملیات احداث دو میلیون و 500 واحد مسکونی در قالب اجرای طرح مسکن مهر در سطح کشور تا پایان سال 90 ، اظهار داشت: امسال 600 هزار خانه روستایی در کشور در حال ساخت است که 300 هزار واحد آن به اتمام رسیده است.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه با بیان اینکه مشکلی به نام کمبود اعتبار در اجرای پروژه های عمرانی و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی نداریم، بیان داشت: در بحث نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در آذربایجان غربی نیز عملیات اجرایی 27 هزار واحد طی دو مرحله آغاز شده است.

نیکزاد با اشاره به وجود 38 شهر در آذربایجان غربی، ادامه داد: در آذربایجان غربی 21 هزار و 400 واجد شرایط ثبت نام شده در مسکن مهر شهری بوده که عملیات پی ریزی این تعداد واحد آغاز شده و از این تعداد 10 هزار و 400 واحد اتمام سقف، چهار هزار و 400 واحد سفید کاری و هزار و 800 واحد به مرحله نازک کاری رسیده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه پروژه میدان امام خمینی(ره) ارومیه کاری بزرگ و ماندگار خواد بود، خواستار اجرای هر چه سریعتر این پروژه ملی شد.

نیکزاد در پنجمین سفر خود به استان آذربایجان غربی، امروز با حضور در شهرستان ماکو سه هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی را بصورت همزمان افتتاح کرد.

مقرر بود وزیر مسکن و شهرسازی در مدت اقامت خود در ارومیه ضمن افتتاح واحدهای بافت فرسوده شهری، از مسکن مهر گلشهر، گلمان و طرزیلو بازدید کند که به دلیل بروز مشکل در بالگرد مورد نظر جهت انتقال وی به شهرستان ارومیه این برنامه ها با حضور احمد صادقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اجرا شد و نیکزاد در نشست شورای مسکن استان آذربایجان غربی شرکت کرد.