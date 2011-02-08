انفجار کابل دو مجروح به جا گذاشت/ انفجار در مسیر کاروان ناتو در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انفجاری در مقابل یک سینما در جنوب پایتخت کابل دو زخمی به جا گذاشت.

یک مقام پلیس کابل با اعلام این مطلب گفت : عامل این انفجار یک بمب مغناطیسی بوده و هدف آن خودروی پلیس بوده است. به گفته وی سه خودرو در اثر این انفجار آسیب دیده اند.

امروز همچنین "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان خواستار خروج شرکتهای نوسازی غربی از این کشور شد.

وی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت : این شرکتها مانند لوله کشی هستند که برای ترمیم نقصی در سیستم لوله کشی به منزل آمده اند و پس از انجام کارشان باید بروند و قرار نیست برای همیشه ماندگار باشند.

کرزای با انتقاد از عملکرد شرکتهای نوسازی افزود : این شرکتها از سال 2002 تا کنون بخش اعظم کمکهای مالی خارجی را صرف انجام پروژه های کوچک نموده و این کار تلاشهای دولت افغانستان برای بدست گیری امور را مختل کرده اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که ساعتی پیش انفجاری تروریستی در مسیر حرکت خودروهای ناتو در قندهار رخ داده است، اما از شمار تلفات و یا مجروحین این انفجار آماری منتشر نکرده است.

قندهار روز گذشته نیز شاهد حمله ای تروریستی به نیروهای ناتو بود که بر اثر آن یک نظامی آمریکایی کشته و شمار دیگری زخمی شدند.