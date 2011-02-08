به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه غیور ظهر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: باتوجه به ضرورت اجرای کمربند سبز مشهد به منظور توسعه تأمین فضای سبز حاشیه شهر طرح کمربند سبز مشهد اجرا شد که در حال حاضر روند اجرای این طرح به‌‌ کندی پیش می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: بر این اساس و با درخواست شهردار مشهد در رابطه با تشکیل کمیته راهبردی، این کمیته با ریاست استاندار خراسان رضوی، به‌ منظور بررسی مشکلات موجود در راه اجرای این طرح، هفته جاری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: متولی اجرای کمربند سبز مشهد، تنها شهرداری مشهد نیست و دراین راستا اجرایی شدن این طرح منوط به همکاری سایر نهادهای ذیربط، نظیر سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.

رئیس کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر گفت: در حال حاضر کمربند سبز مشهد، در قسمت غرب مشهد تا حدودی اجرا شده و نهال ‌کاری نیز صورت گرفته است اما در برخی ازاین مناطق اجرای طرح به دلیل برخورد با اراضی چند نهاد مسکوت مانده است.

وی در ارتباط با عملکرد محیط زیست استان گفت: تا زمانی که سازمان محیط زیست فاقد اهرم اجرایی باشد نمی‌تواند در مقابل مشکلات زیست ‌محیطی فعالیتی جدی کند.