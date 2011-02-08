مردم فریب بنیاد جاسوسی "رون آراد" را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام جابربانشی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: شبکه های ماهواره ای و اینترنتی ضد انقلابی با پوشش هایی به اسم کمک به انسان دوستی و بنیادهای خیریه اقدام به جذب و جلب همکاری افراد در جهت جاسوسی برای رژیم اشغالگر قدس می کنند.

وی ادامه داد: به همین خاطر ترفندی به کار برده می شود به این ترتیب که بنیادی به اسم بنیادی برای آزادی به دنیا آمده برای تعیین سرنوشت رون آراد خلبان اسرائیلی که در سال 1986 در لبنان هواپیمایش زده شد و اسیر شد فعالیت می کند که فعالیت آن نیز در پوشش اطلاع رسانی در خصوص سرنوشت این خلبان و کمک به اینکه خانواده اش از نگرانی نجات دهند در سطح شبکه های ماهواره ای و اینترنتی ضد انقلاب تبلیغات گسترده ای راه انداخته و اعلام کرده هر کسی بتواند اطلاعاتی در خصوص این شخص اعم از زنده و یا مرده بودنش بدهند 10 میلیون دلار پاداش خواهند داد و باید گفت این حرکت، اقدامی برای پوشش است و فقط برای تطمیع و تشویق است و تا به حال که این بنیاد که این فعالیتهای تبلیغی را انجام داده یک مورد روی نداده که کسی اطلاعاتی بدهد و بخواهند این مبلغ را در اختیارش قرار دهند.

دادستان شیراز ادامه داد: آنچه که این بنیاد اعلام کرده یک بنیاد انسان دوستانه و خیریه است اما در حقیقت این بنیاد پوششی است برای جلب همکاری افراد در بحث جاسوسی و به خاطر تطمیعی که این بنیاد در تبلیغاتش دارد راه اندازی می کند، افرادی نیز جذب شده اند و اقدام به تماس گرفتن با این بنیاد کردند و باید هشدار داد که این موضوع واقعیت ندارد و پولی در کار نیست.

وی گفت: این بنیاد در بین تماسهای صورت گرفته افرادی که مستعد باشند را شناسایی کرده و با دادن شماره های دیگر آنها را به جاهایی دیگری هدایت می کنند و در این راستا باید هشدار داد که افراد به هیچ عنوان اقدام به تماس با شماره ها نکنند و باید گفت مسائلی که مطرح کرده اند پوششی است برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل و شاید افراد از این تماسها قصد خیانت به کشور و جاسوسی را نداشته باشند اما در نهایت ممکن است سر از مسیرهایی دربیاورند که حتی وارد شبکه های تروریستی این جاسوسها قرار بگیرند.

دادستان شیراز اعلام کرد: در این خصوص اعلام می شوند افرادی که تا به حال با این شماره ها تماس گرفتند تا پایان سال فرصت دارند که خود را معرفی کنند که البته با معرفی خود شامل عطوفت و رافت اسلامی نیز خواهند شد اما اگر این افراد خود را معرفی نکنند مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه اتهام این افراد اقدام علیه امنیت از طریق جاسوسی برای رژیم اشغالگر قدس است، افزود: در این رابطه تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.

دادستان شیراز در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد وضعیت سه تن از اعضای شورای شهر شیراز پرسید نیز بیان کرد: این پرونده در حال حاضر در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

حجت الاسلام بانشی خاطرنشان کرد: این پرونده به سرعت رسیدگی می شود ضمن اینکه برای یک نفر قرار وثیقه یک میلیارد و 200 میلیون تومانی در نظر گرفته شده و برای دو نفر دیگر نیز قرار کفالت صادر شده است.