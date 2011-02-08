به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه بیست و هشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران که در تالار وحدت در حال برپایی است به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن کامل بینات وی به این شرح است: "هوالحکیم

خرد به ناز تو عمری نیاز آوردست/ حدیث عشق به تو کتم راز آوردست

تو قبض و بسط نوای هزاردستانی/ خزان ربوده، بهارانه باز آوردست

بحق که مرده دل از دیدن تو زنده شود/ ترا به معجزه، قطب حجاز آوردست

تو عشق عاقل و عقل تمام عشاقی/ گدا به شاه ز حکم تو ناز آوردست

کدام در نشده باز با کلید کتاب/ به قلعه‌دار شرف گو جواز آوردست

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

منت خدای را که ختم رسل و هادی سبل و انگیزه کل که لولاک علت خلقت افلاک و موجودیت خاک بوده است، معجزه‌اش از جنس اعجاز انبیاء سلف نبود و در کف گذر ایام به سوهان نسیان نسود و مغبون افسون نشد! نه ناقه بود که پی‌اش کنند و نه مسیر نیل، که طی‌اش کنند و نه احیاء مرده بود که به قدرت علم امروز شبیه‌سازی‌اش کنند!

و اَنَّه لَکِتابٌ عَزیزٌ- لایأتیهِ الباطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ و لا مِنْ خَلْفِهِ تنزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ و این کتابی است قطعاً شکست‌ناپذیر که هیچگونه باطلی نه از پیش‌رو ونه از پشت‌سر به سراغ آن نمی‌آید؛ چرا که ازسوی خداوند حکیم و شایسته ستایش، نازل شده است.

آری اعجازش کتاب بود. نون والقلم و ما یسطرون

فرمود ما خود نگهدار این کتابیم! کتابی که اگر جن و انس متفق شوند که مانندش را بیاورند، هرگز نتوانند!

الله‌اکبر! قل لَئنِ اجْتَمَعَتِ الاِنسُ والجنُّ عَلی اَن یَأتُوا بِمِثْلِ هذَا القرانِ لا یَأتونَ بِمِثلِهِ ولَوکانَ بَعضُهم لِبعضِ ظهیراً

پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نبیند گزند

عجبا! مخلوقی داعیه جاودانگی خود و کتابش را دارد، بگمانم به اعتبار موحد بودنش، بی‌خلل، زمانه را درمی‌نوردد و در به روی آسیب می‌بندد! و حال آنکه ام‌الکتاب سخن خالق است.

بگذریم و ره به اصل مطلب بریم و بخاطر بسپریم که جانمان به زیور باوری آراسته است که ستونش کتاب است.

جنیس ما ترک سید رسولانی جناس معرفت از این مجاز آوردست

ز طوف معرفت اینسان طبیب دواری حکیم بر تو از اینرو نماز آوردست

الله‌اکبر که رسول اُمّی فرمود : دُورُو مَعَ کِتابِ الله حَیثُما دارَ همیشه با کتاب خدا باشید هر جا که می‌رود.

و ما ترکش : کتاب الله و عترتی؛ کتاب صامت و کتاب ناطق

کتاب محمل است. ضریبی از حق و باطل است. گاه سخن زائل است و گاه قید فضائل! گاه گِل است و گاه دل! میزان اعتبارش نیز سهمش از حق و باطل است. از نوع و جنسش باک نیست، ذات و صفاتش ملاک است! مَثلُ الّذینَ حُمّلوا التَّوریه ثم لَم یحملوها کمثل الحمار یَحمِلُ اَسفاراً و این سوی ذلِک الکتابُ لاریب فیه هدیً لِلمُتَّقین هیچ دینی از تکریم فضائل و تقبیح رذائل سر باز نمی‌زند و دل نمی‌کند.

لیکن به اقتضای "لَقَد کَرمْنا بنی آدم" هیچ آیینی چونان اسلام این‌گونه برای علم و دانش و اخلاق و حامل آن یعنی کتاب حرمت قائل نیست و بر تعظیم آن مایل!

گرم باز آمدی محبوب سیم‌اندام سنگین دل/ گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل

این کلام ابد دوام حضرت خیرالانام در چهارده قرن پیش نشان از جایگاه علم و حاملان آن دارد که اطلبوالعلم و لو بالصین و چون امیر کلام، شمشیر زبان از نیام دهان بیرون می‌کشد هیچ دلی نیست که تسلیم نگردد و تعلیم نگیرد فرمود: قیمَه کُلِّ امرِء ما یَعْلَمُ ارزش هر کس به اندازه چیزی است که می‌داند.

العلمُ خیرٌ مِنَ‌المال. العِلمُ یَحرُسُکَ وَ اَنتَ تحرسُ المال

علم بهتر از مال است. علم ترا حراست می‌کند در حالیکه مال را تو باید نگهداری کنی و این سخن چقدر به روز است که اُطلُبُوا العِلمَ تُعرَفُوا بِهِ وَاعمَلوُا بِهِ تَکونوُا مِِن اَهلِهِ علم و دانش بطلبید تا بوسیله آن شناخته شوید و بدان عمل کنید تا از علما باشید.

هرچه گویم من ز توصیف کتاب چون تیمم باشد و دریای آب

بر کویر دل در این فصل تموز هست چشم انتظارم بر سحاب

عمر چندین هزار ساله تنها با خواندن کتاب مقدور است. هرچه در مورد کتاب گفته شود در مورد کتابخوانی صد چندان می‌بایست بدان پرداخته شود. مسجد بی‌نمازگزار ظلم به خانه خداست.

کتابهایی با شمارگان اندک اگر روزگاری از فرهنگ این سرزمین نازنین و مردم بلندآستان برزده آستین فاصله بگیرد و ذهنها برای مطالعه حوصله بیابد به آنچه رهبر فرزانه انقلاب بدان دلبسته است نزدیک خواهیم شد و به هدفهای متعالی رئیس‌جمهور محبوبمان قرب خواهیم یافت.

به امید روزی که انسان‌های اهل مطالعه نزد مردم بیش از این احترام داشته باشند.

مناسب است در ایام هفته کتاب، جشن مطالعه را نیز برای نقش‌آفرینی عموم مردم با محوریت کتاب‌های برگزیده برگزار کنیم.

بیست و هشتمین دوره کتاب سال و هجدهمین دوره جایزه جهانی در حالی بر کرسی تحقق نشسته است که می‌رود توفیقات علمی و فن‌آوری ایران تحریم شده، چشم‌های حیران فضا و لب‌های حیرت‌گزای دشمنان و دوستان را به ضیافت خوف و رجا دعوت نماید.

خوف برای دشمن و امید برای دوست که "محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، رُحماءُ بینهم"

سه ویژگی این دوره، حضور هیئت علمی، انتخاب کتاب برگزیده ایثار و شهادت و مهم‌تر از همه ایجاد محور ویژه قرآنی در حوزه ترجمه، رنگ این دوره را طیف‌آمیز نموده است.

17 اثر برگزیده و 37 اثر شایسته تقدیر سال جاری و با تغییراتی در سال‌های قبل می‌طلبد که "کتاب عالی یا برتر" را از میان برگزیدگان، از این پس مورد مداقه قرار دهیم تا قهرمان قهرمانان میدان فرهنگ و هنر را به مردم فرهیخته این کشور تمدن‌ساز و نیز مردم جهان معرفی نماییم و با جایزه‌ای استثنایی، اهالی قلم را به توجه ویژه دولت فرهنگ‌پرور، بیش از پیش امیدوار کنیم.

باور این نکته که سرمایه‌گذاری عمر در بورس عشقبازان تهی از سودآوری نیست می‌تواند بازار این بیت حافظ را پرمشتری کند: قلندران حقیقت به نیم جو نخرند / قبای اطلس آنرا که از هنر عاریست

از یکایک دست‌اندرکاران کتاب سال، خصوصاً معاون محترم امور فرهنگی و دبیر علمی آقای حمیدزاده و همکاران ایشان علی‌الخصوص اعضای هیئت کتاب سال و داوران محترم و تمامی یاران و یاوران این رخداد مهم فرهنگی که آسایش خویش را وقف این امر نموده‌اند، سپاسگزارم و امیدوارم شاهد ارتقاء و اعتلای کم و کیف این حرکت تأثیرگذار باشیم.



توفیق رفیق، طریق عزت و اعتبارتان باد. و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین."