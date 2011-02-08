دعوت دستجردی از همتای قزاق برای سفر به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان صیفی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قزاقستان امروز با خانم سالیدات کایربیکووا وزیر بهداشت و درمان جمهوری قزاقستان ملاقات کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان ضمن اشاره به پیشرفت های قابل توجه ایران در زمینه های مختلف پزشکی و داروسازی، ضرورت تحرک وزارتین بهداشت دو کشور را برای توسعه همکاریها یادآور شد.

صیفی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت فعال نمودن هرچه سریعتر کار گروه بهداشتی بین دو کشور، از طرف دکتر وحید دستجردی از وزیر بهداشت و درمان قزاقستان جهت انجام سفر به ایران دعوت کرد.

خانم سالیدات کایربیکووا نیز با تشکیل هر چه زودتر کار گروه بهداشتی موافقت کرده و قرار شد پس از معرفی اعضای طرف قزاقی نسبت به تشکیل جلسه کار گروه در تهران اقدام شود.

وی همچنین دعوت وزیر بهداشت کشورمان را پذیرفت و مقرر شد از طریق مجاری دیپلماتیک نسبت به تعیین تاریخ سفر اقدام شود.