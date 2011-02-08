صادارات در خراسان جنوبی 47 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته 137 میلیون دلار صادرات از استان انجام شد، اظهارداشت: در 9 ماهه امسال با توجه به محدودیتی که از طریق بازارچه های مرزی و کشور مقابل وجود داشت 131 میلیون دلار صادرات از استان صورت گرفته است

وی بیان داشت: در بحث ترانزیت و ماده 210 ، صادرات 9 ماهه 179 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل 103 درصد افزایش نشان می دهد.

وی در ادامه در خصوص طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در استان بیان داشت: از ابتدای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندسازی یارانه ها 35هزار و 560 مورد بازرسی در سطح واحد های صنفی استان انجام شد.

به گفته وی از این تعداد بازرسی 636 پرونده تخلف به ارزش 22 میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر بازار شرایط به نسبت مطلوبی را برخوردار است و هیچگونه کمبود کالایی نیز به سازمان و سامانه ارتباطی بازرگانی 124 گزارش نشده است.

میرشکار به‌ فعال بودن تلفن 124 سازمان بازرگانی به عنوان پل ارتباطی برای دریافت گزارش و شکایات شهروندان در خراسان جنوبی و شهرستانهای تابعه اشاره کردو بیان داشت: از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکنون بالغ بر یک هزار و 811 مورد گزارش مردمی در سامانه 124 ثبت شده است.

وی تصریح کرد: این تعداد گزارش یک هزار 478 مورد به صورت تلفنی و181مورد حضوری و152مورد به صورت کتبی ثبت شده است.

میرشکار تعداد تخلفات صورت گرفته را534 مورد اعلام کرد وگفت: پرونده متخلفین تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده وپرنده 32 نفر از متخلفین نیز در حال برسی می باشد.

وی افزود: در این میان بیشترین میزان تماسهای مردمی مربوط به نان، حاملهای انرژی و مصالح ساختمانی بوده است ضمن اینکه مردم نسبت به قیمتهای حمل و نقل نیز تماسهایی به شماره تلفن 124 داشته ‌اند.

میرشکار از همکاری مستمر و موثر مردم در مدت اجرای این قانون با سازمان بازرگانی قدردانی کرد و بیان کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ازقبیل گران‌ فروشی، کم فروشی وعدم عرضه می ‌توانند با سامانه 124 سازمان بازرگانی تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.