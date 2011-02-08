  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

آیت الله نوری همدانی در شلمچه حضور یافت

آیت الله نوری همدانی در شلمچه حضور یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی در آخرین روز سفر خود به خوزستان ساعتی قبل در محل یادمان شهدای شلمچه حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در خرمشهر، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، دقایقی پیش در محل یادمان شهدای شلمچه حضور یافته و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

آیت‌الله نوری همدانی که از هفته گذشته به استان خوزستان سفر کرده است با استقبال بی‌نظیر مردم ولایتمدار این استان روبرو شده و در همین راستا مردم خرمشهر از ساعت اولیه صبح امروز سه شنبه در یادمان شهدای شلمچه برای دیدار با آیت الله نوری همدانی حضور یافتند.

به منظور استقبال هر چه بهتر از آیت الله نوری همدانی ستادی در این شهرستان تشکیل و به محض ورود ایشان به این شهرستان مورد استقبال مردم قرار گرفتند و استقبال کنندگان از میدان ورودی شهر و با اهدای گل آیت الله نوری همدانی را همراهی وکرده و مورد استقبال قرار دادند.
 
آیت الله نوری همدانی، عصر امروز سه شنبه خوزستان را به مقصد قم ترک کرده و با مردم خوزستان خداحافظی می کند.
کد مطلب 1249250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها