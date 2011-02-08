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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

پیروزی انقلاب اسلامی مرزهای انحصاری علم را جهان شکست

پیروزی انقلاب اسلامی مرزهای انحصاری علم را جهان شکست

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور پیروزی انقلاب اسلامی را باعث شکسته شدن مرزهای انحصاری علمی در جهان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه و در مراسم جشن ستارگان ویژه تجلیل از برترین های کنکور که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و با تکیه بر استعدادها و توانمندی جوانان این مرز و بوم مرزهای انحصاری علمی در جهان که توسط غربی ها ایجاد شده بود، درهم شکسته شد.

وی عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی باعث احیاء و تقویت روحیه خوباوری در میان مردم کشور شد و به همین دلیل جوانان کشورمان نیز با بهره گرفتن از این موقعیت بسیار خوب ضمن دست یابی به علوم روز، قدم های بسیار خوبی را در جهت توسعه و اعتلای ایران اسلامی برداشتند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور به صورت کامل به آمریکا و سایر کشورهای غربی وابسته بود و مردم نیز به مصرف کننده صرف تولیدات و یافته های علمی تبدیل شده بودند که این وضعیت در حال حاضر به صورت کامل تغییر کرده و کشورمان در بعضی از علوم نیز به صادر کننده تبدیل شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه با اشاره به دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی و برکات این حادثه مهم تاریخی گفت: یکی از دستاوردهای مهم و اصلی انقلاب اسلامی که عامل اصلی در جهت اقتدار و عظمت این نظام الهی است، توجه به علوم مختلف و تلاش برای رسیدن به جایگاه های اول علمی در جهان است.

وی به دست یابی جوانان کشورمان به موفقیت های مختلف علمی در حوزه های دفاعی و نظامی، هوا فضا، انرژی هسته ای و سایر علوم، یادآور شد: امروز دیگر کشور هیچگونه وابستگی به غرب ندارد و با تکیه بر توانمندی های خود به یکی از قدرت های علمی در جهان نیز تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در بخش پایانی سخنان خود بیان داشت: یکی از نیازهای اصلی استان کردستان با توجه به استعدادها و توانایی های که دارد، توسعه مراکز دانشگاهی به ویژه در بحث افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی است که خوشبختانه اقداماتی در این راستا شروع و باید این اقدامات تسریع یابد.

در ادامه این مراسم علاوه بر برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان، استاندار و رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی کردند.

کد مطلب 1249252

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