پیروزی انقلاب اسلامی مرزهای انحصاری علم را جهان شکست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه و در مراسم جشن ستارگان ویژه تجلیل از برترین های کنکور که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و با تکیه بر استعدادها و توانمندی جوانان این مرز و بوم مرزهای انحصاری علمی در جهان که توسط غربی ها ایجاد شده بود، درهم شکسته شد.

وی عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی باعث احیاء و تقویت روحیه خوباوری در میان مردم کشور شد و به همین دلیل جوانان کشورمان نیز با بهره گرفتن از این موقعیت بسیار خوب ضمن دست یابی به علوم روز، قدم های بسیار خوبی را در جهت توسعه و اعتلای ایران اسلامی برداشتند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور به صورت کامل به آمریکا و سایر کشورهای غربی وابسته بود و مردم نیز به مصرف کننده صرف تولیدات و یافته های علمی تبدیل شده بودند که این وضعیت در حال حاضر به صورت کامل تغییر کرده و کشورمان در بعضی از علوم نیز به صادر کننده تبدیل شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه با اشاره به دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی و برکات این حادثه مهم تاریخی گفت: یکی از دستاوردهای مهم و اصلی انقلاب اسلامی که عامل اصلی در جهت اقتدار و عظمت این نظام الهی است، توجه به علوم مختلف و تلاش برای رسیدن به جایگاه های اول علمی در جهان است.

وی به دست یابی جوانان کشورمان به موفقیت های مختلف علمی در حوزه های دفاعی و نظامی، هوا فضا، انرژی هسته ای و سایر علوم، یادآور شد: امروز دیگر کشور هیچگونه وابستگی به غرب ندارد و با تکیه بر توانمندی های خود به یکی از قدرت های علمی در جهان نیز تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در بخش پایانی سخنان خود بیان داشت: یکی از نیازهای اصلی استان کردستان با توجه به استعدادها و توانایی های که دارد، توسعه مراکز دانشگاهی به ویژه در بحث افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی است که خوشبختانه اقداماتی در این راستا شروع و باید این اقدامات تسریع یابد.

در ادامه این مراسم علاوه بر برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان، استاندار و رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی کردند.