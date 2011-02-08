به گزارش خبرگزاری مهر از قم، سردار احمد عبداللهی در مراسم یادواره شهدای جامعه پزشکی استان قم که با حضور خانواده شهدا و ایثارگران جامعه پزشکی و در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با اشاره به نقش مراکز درمانی و تیمهای امدادی در هشت سال دفاع مقدس و خدمت رسانی به دهها هزار رزمنده گفت: حضور موثر امدادگران، پرستاران و پزشکان در دوران جنگ تکیهگاه امنی برای رزمندگان بود.
وی با بیان اینکه با وجود کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در دوران جنگ اقدامات موثری در جهت درمان مجروحان انجام شد، افزود: در دوران جنگ 50 بیمارستان مجهز صحرایی شکل گرفت که در بسیاری از آنها جراحیهای بزرگی بر روی مجروحان انجام گرفت و تجربههای ارزشمندی به دست آمد که هریک در رشد و توسعه بخش پزشکی و بهداشت و درمان نقش بسزایی داشت.
جانشین معاونت بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه به ذکر خاطراتی از نقش جامعه پزشکان در جبهههای نبرد حق علیه باطل پرداخت و گفت: دلاورمردان عرصه بهداشت و درمان و تیمهای امدادی در هشت سال دفاع مقدس یاری رسان سایر رزمندگان اسلام در مواجهه با حملات دشمن بودند.
تاکنون 21 شهید از جامعه پزشکی استان شناسایی شدهاند که در پایان این مراسم از تعدادی از خانوادههای آنان تجلیل شد.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین معاونت بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه با وجود امکانات محدود پزشکی در دوران جنگ اقدامات موثری در جهت درمان مجروحان انجام شد، تصریح کرد: برخی از پیشرفتهای پزشکی حاصل تجربههای ارزشمند دوران جنگ است.
به گزارش خبرگزاری مهر از قم، سردار احمد عبداللهی در مراسم یادواره شهدای جامعه پزشکی استان قم که با حضور خانواده شهدا و ایثارگران جامعه پزشکی و در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با اشاره به نقش مراکز درمانی و تیمهای امدادی در هشت سال دفاع مقدس و خدمت رسانی به دهها هزار رزمنده گفت: حضور موثر امدادگران، پرستاران و پزشکان در دوران جنگ تکیهگاه امنی برای رزمندگان بود.
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