برخی مسئولان بی ملاحظه به دستگاه قضایی اتهام می بندند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر سه شنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه گاهی حرمت قضات در دستگاه قضایی شکسته شده و مظلوم واقع می شوند گفت: برخی نمایندگان در اظهار نظرهایی قضات را به دریافت رشوه محکوم کرده بودند که دستگاه قضایی به سرعت با آنها صحبت کرد و روزنامه هایی را که این اظهارات را منتشر کردند تحت پیگرد قرار داد تا این اقدامات باب نشود.

وی افزود: هرچند که این نماینده بی توجه و بی ملاحظه حرف خاصی نداشته است ولی وقتی کلام از حدی تجاوز کرد توهین تلقی می شود.

رئیس دستگاه قضا با انتقاد از اظهارنظر برخی از مسئولان رده بالای کشور گفت: برخی از مسئولان هم بی ملاحظه به دستگاه قضایی اتهاماتی را می بندند ولی رسانه ای کردن این اظهارات به صلاح کشور نیست زیرا قصد آنها اختلاف انداختن بین قوا و دامن زدن به چالشهاست به همین دلیل دستگاه قضایی هم جواب نمی دهد تا این اختلافات بیشتر نشود.

نامه اخیر رئیس جمهور ناروا بود

آیت الله آملی لاریجانی در مورد نامه اخیر رئیس جمهور به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نامه اخیر رئیس جمهور سوای اشکالات حقوقی و فنی آن بسیار ناروا بود اگر مصلحت کشور ایجاب می کرد تک تک جملات را نقد فنی می کردم ولی نمی خواهم به آن دامن بزنم. قوه قضائیه همانند حمایتی که از طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام داد همچنان پشت دولت است و ما برای مصلحت کشور و مصلحت نظام و رضای خدا رفتار می کنیم هر چند که همیشه برای دفاع از حق وقت است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سواستفاده برخی از روزنامه ها و رسانه ها از دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران گفت: قوه قضائیه هیچ گاه حاضر نیست شان قاضی را مورد هجوم قرار دهد در حالی که برخی رسانه ها بی محابا دستگاه قضایی را مورد تهاجم قرار می دهند.

وی افزود: قضات در صدور رای خود مستقل هستند و ما حق نداریم داخل شویم و این را به مسئولین قضایی و هیئت منصفه مطبوعات هم گفته ام.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیئت منصفه مطبوعات نگاه خاصی به آرای قضات دارد گفت: هیئت منصفه مطبوعات معتقد است که قاضی حتما باید نظر آنها را در صدور حکم اعمال کند و اگر آنها حکمی را تبرئه کردند قاضی هم باید تبرئه کند در حالی که آن زمان شورای نگهبان در مورد این بند از قانون هیئت منصفه مطبوعات این موضوع را رد کرد و به استقلال قاضی رای داد.

محکومیت نویسنده به شلاق تناسب ندارد

وی با بیان اینکه اشتباه از سوی قاضی امکانپذیر است گفت: حال اگر رای روزنامه ایران خطا هم باشد همانند بسیاری از خطاهایی که در کشور رخ می دهد غیر عادلانه است که دستگاه قضایی را متهم کنیم. هر چند که قضات هم باید رعایت حال کسانی را که نویسنده هستند، بکنند. به عنوان مثال قضات باید توجه داشته باشند که محکوم کردن یک نویسنده به حکم شلاق برای روزنامه نگاری تناسب ندارد و ذوق سلیم اقتضای آن را ندارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بودجه دستگاه قضایی کشور نسبت به تشکیلات دستگاه قضایی باید مستقل باشد گفت: در این مورد به صورت خصوصی با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و آنها بر اساس اصل 156 قانون اساسی ایجاد تتشکیلات لازم در دادگستری را متناسب با اهداف این اصل و از اختیارات رئیس قوه می دانند. البته این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم که ایشان هم این موضوع را قابل توجه دانستند.

بودجه فعلی ضعیف است

آملی لاریجانی افزود: در مورد بودجه دستگاه قضایی باید بگویم که این بودجه جدا از تشکیلات نیست. کمبود بودجه باعث شده که شان قضات رعایت نشود وضعیت ساختمانها و همچنین جذب نیرو نیز تابع بودجه است.

وی افزود: بودجه فعلی ضعیف است و از اینکه می بینم مسئولان قضایی استانها از کمبود امکانات گلایه می کنند افسرده می شوم چون دستها بسته است و دادن اعتبارات در توان من نیست.

توصیه رهبری به دولت برای افزایش بودجه دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: پیرامون کسری بودجه دستگاه قضایی وقتی به دولت می گوییم توجه نمی کند و حتی در لایحه بودجه هم به بودجه دستگاه قضایی توجه نمی شود. در این مورد امسال به مقام معظم رهبری هم با استغاثه گفتم که واقعا مشکل داریم و اگر قوه قضاییه خوب عمل نکند به تمامی دستگاهها ضربه وارد می شود و باید دستگاه قضا را سرپا نگه داریم. ایشان هم در سیاستهای ابلاغی به دستگاه قضایی متذکر شده است که باید بودجه دستگاه قضایی جهشی باشد.

آملی لاریجانی اظهار داشت: رهبری به دولت مکتوب کردند که این تقاضا منطقی است و شایسته است دولت آنها را ببیند که امیدواریم فرمایش ایشان در دل دولتیها کارگر افتد.