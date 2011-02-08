87 قطعه اقلام متعلق به دوران ساسانی در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار حسن کرمی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان اصفهان در بازرسی از یک منزل، 87 قطعه عتیقه با ارزش تاریخی و فرهنگی متعلق به دوره ساسانی را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال تعدادی از اشیای عتیقه به اصفهان توسط افرادی ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد با استفاده از یک دستگاه خودروی پیکاپ اشیای عتیقه را به منزلی در یکی از مناطق اصفهان انتقال داده و مخفی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی مقام قضایی، ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند.

سردار کرمی اضافه کرد: در این رابطه چهار نفر دستگیر شدند و در بازرسی از منزل مذکور، 87 قطعه عتیقه‌جات کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: از این تعداد شی‌ء کشف شده، 20 قطعه شمشیر، سرنیزه، انواع ظروف و مجسمه و 67 قطعه نیز سکه‌های طلا و قدیمی مربوط به دوران تاریخی ساسانی است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین با بیان اینکه عتیقه‌جات کشف شده در اختیار اداره میراث فرهنگی استان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

صدور 173 هزار و 221 جلد گذرنامه در سطح استان اصفهان

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود از صدور 173 هزار و 221 جلد گذرنامه در سطح استان توسط پلیس امنیت عمومی طی 10 ماه گذشته خبر داد.

سردار کرمی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات به مردم به ویژه زایرین خانه خدا و کربلای معلی، اقدام به صدور تعداد 173 هزار و 221 جلد گذرنامه برای متقاضیان در 10 ماهه گذشته کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به آموزش‌های داده شده و هوشیاری کارکنان در اخذ مدارک از متقاضیان تعداد 59 قطعه انواع کارت جعلی کشف شد و متخلفان به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه برای دو هزار و 414 نفر از افرادی که بنا به دلایلی اجازه خروج از کشور را نداشتند، پس از طی مراحل قانونی مجوز خروج از کشور صادر شده است، تصریح کرد: در خصوص 116 نفر از افرادی که از سوی مراجع قانونی ممنوع الخروج بودند نیز اقدامات لازم به منظور رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان انجام شد.

وی اضافه کرد: 726 نفر از رانندگان ترانزیت که از سوی شرکتهای معتبر اقدام به حمل بار و یا نقل و انتقال مسافر به خارج از کشور می‌کردند نیز مجوز خروج و رانندگی در خارج از کشور را دریافت کردند.

سردار کرمی همچنین به کنترل 301 هزار و 172 نفر مسافر خارجی و داخلی در گیتهای خروجی و ورودی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اشاره کرد و گفت: در مدت 10 ماه گذشته تعداد 17 هزار و 541 نفر توریست و جهانگرد خارجی که به استان اصفهان سفر کرده‌اند کنترل و راهنمایی شده‌اند.