تمام مصر آتشفشان خشم علیه مبارک/ مردم مانع ورود شفیق به محل کارش شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، تمام استانهای مصر صحنه تظاهرات میلیونی علیه رژیم حاکم شده است.

میدان التحریر قاهره هم اکنون مملو از مردم خشمگین است که بر ضرورت کناره گیری فوری مبارک از قدرت تاکید می کنند.



مردم معترض با رد بیانیه عمر سلیمان تاکید کرده اند این بیانیه پاسخگوی مطالبات مردم مصر نیست.



خبرنگار العربیه شبکه ای که رویکرد دوگانه ای در برابر قیام مردم مصر دارد و حاضر نشده است آن را قیام و انقلاب بنامد، اعتراف کرده است جمعیت حاضر در میدان التحریر در مقایسه با روز دوشنبه بیشتر است.

عبدالعزیز مخیون از هنرمندانی که به جمع مردم معترض پیوسته است تاکید کرد مردم تا رسیدن به هدف نهایی یعنی سرنگونی مبارک به اعتراضات خود ادامه می دهند.



وی با بیان اینکه احزاب هیچ حضوری در خیابان ندارند و نخبگان باید پشت سر مردم قرار گیرند، درباره تلاشهای هدفمند برای به شکست کشاندن انقلاب مردم مصر هشدار داد.



محاصره مقر وزارت کشور و ساختمان نخست وزیری از سوی دهها هزار معترض همچنان ادامه دارد و مردم مانع ورود احمد شفیق نخست وزیر رژیم حاکم به دفتر کارش شده اند.



الجزیره از اعتصابات کارگران و کارکنان تعداد زیادی از شرکتها که خواستار بهبود اوضاع معیشتی هستند، خبر داد.

کارکنان وزارت ارتباطات مصر در خیابان رامسس قاهره بر ضد حسنی مبارک شعار می دهند.



از شهر المنصوره مرکز استان الدقهلیه خبر می رسد که دهها هزار نفر در حال تظاهرات بر رژیم حاکم هستند.



شهر اسکندریه نیز همچنان شاهد تظاهرات گسترده دهها هزار نفری مردم بر ضد مبارک است که در مقابل مسجد القائد ابراهیم کناره گیری دیکتاتور مصر را فریاد می زدند.



مردم تاکید می کنند :" مشروعیت مردمی اساس است نه مشروعیت قانون رژیم حاکم"



شهر طنطا در استان الغربیه هم اکنون صحنه اعتراضات گسترده هزاران نفر از مردم بر ضد مبارک است.



همچنین هیئتی از اساتید دانشگاهها و علمای الازهر برای نشان دادن حمایت خود از انقلاب مردم مصر به میدان التحریر وارد شدند.



در شهرهای بنی سویف و الفیوم مردم شعار "مبارک برو" سر می دهند و بر ادامه اعتراضات خود تا دستیابی به هدف نهایی تاکید می کنند.



شهر العریش در شمال سیناء شاهد تظاهرات پرشور مردم است و مردم بر ضد رژیم حاکم شعار می دهند.



در شهر الخارجه هزاران نفر از مردم در حال تظاهرات بر ضد رژیم حاکم هستند که برخی از آنها در حمله عوامل رژیم زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه کارکنان و خبرنگاران روزنامه "روزالیوسف" از ورود مدیرمسئول و سردبیر این روزنامه طرفدار مبارک جلوگیری کردند.



حمدی حسن از رهبران اخوان المسلمین تاکید کرده است چیزی به نام گفتگو وجود ندارد و مردم خواهان تحقق خواسته های مشخص شده از جمله کناره گیری مبارک هستند.