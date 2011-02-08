به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بعد از ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: این جشنواره به صورت استانی و در شهرستان اردبیل برگزار می شود.

بهروز ندایی هدف از برگزاری این جشنواره را نمایش توانمندیهای استان در زمینه گلیم، ورنی، قالی و بافته های داری عنوان کرد و افزود: در حاشیه این جشنواره نیز از صنعتگران برتر صنایع دستی استان تجلیل خواهد شد.

وی برگزاری جشنواره را فرصتی برای معرفی و عرصه محصولات تولیدی صنایع دستی استان دانست و اضافه کرد: با توجه به جنبه صادراتی تولیدات ورنی و گلیم به عنوان مهمترین محصول صنایه دستی استان، برگزاری جشنواره بافته های "داری" می تواند به رشد صادرات این محصول کمک کند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان از شناسایی و ساماندهی بالغ بر 100 رشته صنایع دستی در اردبیل خبر داد و ابراز داشت: هم اکنون در 13 مرکز آموزش فعال صنایع دستی در استان 20 رشته آموزش داده می‌شود.

وی با اشاره به صدور 12 هزار مجوز فعالیت خانگی صنایع دستی در استان تصریح کرد: تاکنون بالغ بر 90 میلیارد ریال تسهیلات بنگاه‌های زود‌بازده نیز برای راه‌اندازی و توسعه رشته‌های صنایع دستی پرداخت شده است.

ندایی همچنین با تشریح برنامه های این اداره در این ایام یاد آور شد: اجرای ویژه برنامه های هنری، بازدید رایگان از موزه ها و ابنیه های تاریخی استان، برگزاری مسابقه رادیویی و... ازجمله برنامه های فرهنگی این اداره کل در ایام دهه فجر است.

وی همچنین از افتتاح 16 پروژه عمرانی و اشتغالزائی میراث فرهنگی استان در ایام دهه فجر امسال خبر داد و خاطر نشان کرد: موزه باستانشناسی نیر، موزه صارم السلطنه نمین، ساختمان قدیمی فرمانداری اردبیل، پژوهشگاه میراث فرهنگی استان در اردبیل ... از جمله این پروژه ها است.

این مسئول با بیان اینکه این پروژه ها با اعتبارات ملی و استانی بالغ بر 23 میلیارد و 850 میلیون ریال اجرا و به بهره برداری رسیده است، متذکر شد: چندین طرح خصوصی در زمینه های گردشگری نیز با اعتبار 256 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده و افتتاح می شود.