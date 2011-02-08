"سرریزون" نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر صحرایی نویسنده و فرشید سادات شریفی، دانشجوی دکترای ادبیات دانشگاه شیراز منتقدان این نشست بودند.

در ابتدای این نشست اکبر صحرایی نویسنده دفاع مقدس گفت: این کتاب ورود نویسنده ای پخته وروشنگر را نوید داده است، اگر چه ما در حوزه جنگ و دفاع مقدس نویسندگان قوی بسیاری داشته ایم اما یکی از مهارتهای نویسندگی این کتاب استفاده ازواژه ها و کلمات در خلق مسایل ذهنی، نثر، زبان، ذهن،شخصیت و زاویه دید نویسنده و طرح کلی داستان است واینکه تا به حال هیچ نویسنده ای رانداشته ایم که جنگ را از زاویه فرهنگ بومی بنویسد.

صحرایی یکی دیگر از ویژگیهای کتاب سرریزون را استفاده از بیانی طنز آمیز و خلق تصاویری ماندگار دانست.

وی همچنین در تعریف زاویه دید اظهار داشت: زاویه دید حکم تیرآهن و نویسنده هم نقش معمار و استاد کار را دارد، زاویه دید در داستان بر تمام عناصر دیگر تاثیر می گذارد.

صحرایی با عنوان اینکه در رمان قصد زاویه دید خاصی نداریم و دانای کل نامحدود است، افزود: دیالوگها باید با شخصیتهای داستان در نظر گرفته شوند چراکه شخصیتهای داستان دارای لحن هستند به طور مثال تکه کلامی خاص دارند.

وی با اشاره به نثر رمان نیز تاکید کرد: نثر این رمان نثری محکم، تاکیدی و تقلیدی است.

خالق خمپاره های خواب آلود در بیان شخصیتهای داستان نیز گفت: زاویه دید روی شخصیت پردازی اثرمی گذارد و چنین می شود که شخصیتها یا سفیدند یا سیاه.

نویسنده "معمای کانال ماهی" در پایان با اشاره به انتخاب موفق نویسنده با در نظر گرفتن ترویج فرهنگ بومی افزود: محمد محمودی از معدود نویسنده هایی است که به جنگ در شهر نپرداخته است و با پرداختن به فرهنگ چادر سیاه در روستا توانسته دیگر نویسندگان را نیز به بومی سازی تشویق کند.

در ادامه این نشست منتقد دوم، فرشید سادات شریفی با اشاره به مقدمه کتاب سر ریزون و شروع شاعرانه نویسنده گفت: شروع شاعرانه نویسنده و نگاه او به موضوعی که می نویسند نشان از آگاهی، تجربه و تسلط او به موضوع دارد که در قالب یک کتاب به نمایش گذاشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به هوش داستانی رمان سریزون افزود: اگر بخواهیم شیوه استفاده از کلمات و هوش روایی رمان را بسنجیم توانایی فرد به روایت و دنبال کردن زندگی خود و دیگران به خوبی دیده می شود.

منتقد دوم با بیان اینکه خاطره، اساس کتاب سرریزون است، خاطرنشان کرد: بر خلاف برچسبی که کتاب سرریزون تحت عنوان رمان گرفته ما بیشتر نظاره گر خاطره هستیم تا رمان و همین خاطره توانسته به رمان از لحاظ ساختاری ضربه های زیادی وارد کند از جمله با محوخلاصه گویی سبب شده که در وقایع و صفحات ایجاز وجود نداشته باشد و اولویت بندی حوادث نیز پنهان شود در نتیجه خاطره به عنوان پوشالی، گوهری درخشان تحت عنوان پیوند روایت و رویدادها را پوشانده است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن نسل نو و حس زمینه کاویشان باید (چگونگی) تعریف و به سوال مخاطب با عنوان چرا این طور شد پاسخ داده شود در حالیکه در رمان سرریزون مخاطب دچار تعلیق عمیقی می شود که به پاسخ نمی رسد.

سادات شریفی در ادامه با اشاره به درون مایه پردازی از حیث نویسنده بیان کرد: بحثهایی همچون طنز، داستان، موقعیت و شخصیتها می توانست در بخشهایی به صورت غیرمستقیم بیان شود تا مطابقت با کلیشه ها کمتر دیده شود.

وی در ادامه با اشاره به ادبیات پایداری انسان محور کتاب سرریزون افزود: شرایط زمانی و مکانی در این کتاب به ما فرصت می دهد که متوجه تفاوتهای افراد از طریق کنش متقابل آنها شویم در نتیجه انسان در کانون توجه است و به بهانه توجه به آن ادبیات پایداری شکل می گیرد.

سادات شریفی خاطرنشان کرد: کتاب سرریزون مکانیزه های متنوعی دارد ولی از حیث رمان نیازمند پرداخت بیشتری است و ما می توانیم از لحاظ هوش داستانی از آن به عنوان خاطره یاد کنیم.

وی در پایان با اشاره به ضعف 90 درصد از داستان نویسان در خصوص رعایت ویژگیهای زبانی افزود: با توجه به اینکه زبان یکی از مهمترین پل های ارتباطی است نویسندگان باید با رعایت ویژگی های زبانی در انتقال ارزش های فرهنگی بکوشند.

محمود محمودی نورآبادی خالق رمان سرریزون هم در پایان این نشست معنای سرریزون را یادآور شد و بیان کرد: سرریزون یکی از اصطلاحات روستایی است که در روستای ممسنی بیشتر کاربرد دارد و به معنای پول خردی است که بر سر عروس و داماد می ریزند.

علی اکبر صفی پور رییس بنیاد فارس شناسی و محمدی معاون پژوهشی بنیاد شهید و ایثارگران فارس از حاضران در این نشست بودند.

این نشست به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بنیاد فارس‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس و با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.