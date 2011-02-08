انقلاب ایران برخاسته از مکتب اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به مناسبت ایام‌ دهه فجر اظهار داشت: امام راحل با تقویت روحیه دینی و ایمانی مردم با توجه به فرهنگ اصیل اسلامی توانست در سرنگونی رژیم شاهنشاهی موفق باشد.

وی در ادامه، انقلاب‌ های کشورهای عرب را برخواسته و الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست.

صدوقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در ارائه برنامه‌های فرهنگی و هنری اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا برنامه‌ های فرهنگی و هنری ما رنگ و بوی دینی به خو بگیرد.

امام جمعه یزد یادآور شد: رنگ و بوی دینی گرفتن فعالیت ‌های فرهنگی و هنری، پیام اسلام، آزادگی و انقلاب اسلامی را می ‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: بحث فرهنگ، یکی از اساسی‌ترین، زیربنایی‌ ترین و مهمترین بحث ‌ها اثرگذار در هر جامعه است.

مبنای کار در عرصه فرهنگ و هنر یزد توجه به هنر و فرهنگ اسلامی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری این اداره‌ کل در یک ‌سال گذشته عنوان کرد: برای نخستین بار درتاریخ این اداره‌ کل، برنامه راهبردی و استراتژیک درمسائل فرهنگی و هنری استان یزد تدوین شد.

محمود عالیشوندی بیان داشت: مبنا و باور ما در فرهنگ و هنر، توجه به هنر اسلامی و فرهنگ دینی است. وی ادامه داد: بر همین اساس نخستین جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی، اسفندماه سال جاری در یزد برگزار می‌شود.

عالیشوندی برگزاری جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر، خوشنویسی رضوی و ... را بر همین اساس و مبنا اعلام کرد. وی اظهار امیدواری کرد: در ارتقای فرهنگ و هنر استان یزد تلاش بیشتری صورت بگیرد.

شرکت ‌کنندگان در این مراسم با حضور در جوار مرقد سومین شهید محراب، آیت‌ الله صدوقی به مقام شامخ این شهید بزرگوار ادای احترام کردند.