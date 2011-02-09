انجمن های اسلامی در پی اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری باشند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش، عصر سه شنبه در چهارمین گردهمایی مسئولین انجمن های اسلامی کارگری، در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستاوردهای امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگری ها و فداکاری های شهیدان است.

وی تصریح کرد: امروز پیام انقلاب ما از کشور فراتر رفته و به تمام جهان صادر شده است که نمونه هایی از این انقلاب را می توان امروز در مصر و تونس و سایر کشور های اسلامی مشاهده کرد.

وی در ادامه با مقایسه ایران قبل از انقلاب، با بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: امروز می توان عظمت و پیشرفت ملت ایران را در عرصه های گوناگون دید و متوجه شد.

آرین منش افزود: قدرت های استکباری حتی با اعمال تحریم مالی فراوان علیه ایران، به اهداف مورد نظر خود نرسیده اند.

وی تصریح کرد: هیچ حرکت و انقلابی پیروز نخواهد شد، مگر اینکه قدرت و دین پشتوانه آن باشد که در زمان انقلاب قشر کارگری جامعه سهم حساس و بسزایی در این مهم داشتند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: کارگران در پیروزی انقلاب، نقش مهمی را ایفا کردند و آن هم بدلیل عشق به امام و پیاده شدن نظام اسلامی، در این کشور بود.

وی گفت: انجمن های اسلامی چشم بینای جمهوری اسلامی هستند و در پشتیبانی از جبهه های حق علیه باطل نیز نقش بسزایی داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از شاخص های اندیشه امام راحل (ره) توجه ایشان به تکریم و عزت انسان در همه ابعاد بود.

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی افزود: هم اکنون کشور ما، با عزت و افتخار خود، توانسته به قله های بلندی از پیشرفت دست یابد که این، از برکات نظام اسلامی است.

وی افزود: امام (ره) خود، اندیشه ها و افکار مردم کشور را باور داشت و به وجود چنین ملتی افتخار می کرد.

مرویان حسینی یادآور شد: امروز کارخانجات ما در مسیر استقلال و تولید ملی، گام های مهمی برداشته اند و به یک الگوی مناسب برای پیشرفت روز افزون در زمینه صنعت، دست یافته اند.

وی گفت: یکی از پایه های اصلی کشور صنعت است که امیدواریم روز به روز به کمک توانایی های نسل جوان به پیشرفت بیشتری در این زمینه برسیم.

در این مراسم از برگزیدگان مسابقات فرهنگی که بین کارخانجات استان برگزار شده بود و چهار نفر از مدیران فعال در این زمینه و همچنین 22 نفر از کسانی که در سال های گذشته با این انجمن ها همکاری داشته اند، تقدیر شد.

