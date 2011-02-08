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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

شهدای جویبار قهرمان لیگ برتر کشتی ایران شد

شهدای جویبار قهرمان لیگ برتر کشتی ایران شد

تیم کشتی شهدای جویبار با برتری نزدیک مقابل نفت تهران عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز سه شنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران بین دو تیم شهدای جویبار و نفت تهران برگزار شد.

این مسابقه که برای تماشای آن سالن شهدای هفتم تیر مملو از تماشاگر شده بود، در پایان به برتری 4 بر 3 تیم شهدای جویبار انجامید تا این تیم برای نخستین بار عنوان قهرمانی لیگ برتر کشتی را از آن خود کند.

در دیدار نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور سلطانوف، اسماعیل‌پور، محمدیان و یزدانی از تیم جویبار حریفان خود را از پیش رو برداشتند و تیم نفت تهران نیز توسط حسین خانی، میرزایی و معصومی به پیروزی رسید.

دیدار رده بندی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز عصر امروز سه شنبه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. در این مسابقه که پیش از دیدار فینال برگزار شد، تیم گاز مازندران با نتیجه 5 بر 2 از سد تعاونی اعتباری امید مشهد گذشت و به مقام سوم رقابت‌ها دست یافت.

کد مطلب 1249273

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