  1. استانها
  2. قم
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

سقای‌بی‌ریا:

رئیس جمهور استعفایم را پذیرفت

رئیس جمهور استعفایم را پذیرفت

قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت از موافقت دکتر احمدی نژاد با استعفای خود از این سمت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام ناصر سقای ‌بی ‌ریا با اعلام این خبر گفت: در حکمی از سوی آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه به عنوان رئیس دفتر این نهاد حوزوی منصوب شدم و هم اکنون نیز کار خود را در مسئولیت جدید شروع کرده‌ام.

وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه خود در مسئولیت جدید، افزود: شاید مراسم تودیع و معارفه رسمی برگزار نشود و در جلسه‌ای که اعضای جامعه مدرسین حوزه روز 22 بهمن خواهند داشت، به اعضا معرفی شوم.

سقای بی‌ریا با اشاره به استعفای خود از این سمت، خاطرنشان کرد: به دلیل حضور در جامعه مدرسین حوزه با آقای دکتر احمدی‌نژاد، رئیس جمهور محترم درباره استعفای خود صحبت کرده‌ام و ایشان نیز شفاها آن را پذیرفته‌اند.

کد مطلب 1249275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها