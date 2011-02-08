رئیس جمهور استعفایم را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، حجتالاسلام ناصر سقای بی ریا با اعلام این خبر گفت: در حکمی از سوی آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه به عنوان رئیس دفتر این نهاد حوزوی منصوب شدم و هم اکنون نیز کار خود را در مسئولیت جدید شروع کردهام.
وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه خود در مسئولیت جدید، افزود: شاید مراسم تودیع و معارفه رسمی برگزار نشود و در جلسهای که اعضای جامعه مدرسین حوزه روز 22 بهمن خواهند داشت، به اعضا معرفی شوم.
سقای بیریا با اشاره به استعفای خود از این سمت، خاطرنشان کرد: به دلیل حضور در جامعه مدرسین حوزه با آقای دکتر احمدینژاد، رئیس جمهور محترم درباره استعفای خود صحبت کردهام و ایشان نیز شفاها آن را پذیرفتهاند.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت از موافقت دکتر احمدی نژاد با استعفای خود از این سمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، حجتالاسلام ناصر سقای بی ریا با اعلام این خبر گفت: در حکمی از سوی آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه به عنوان رئیس دفتر این نهاد حوزوی منصوب شدم و هم اکنون نیز کار خود را در مسئولیت جدید شروع کردهام.
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