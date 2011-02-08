نتایج سومین روز مسابقات بوکس انتخابی تیم ملی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در پایان سومین روز مسابقات و در اوزان 49 کیلوگرم میثم بیگ ‌زاده از گلستان، پوریا کامیارفر از خراسان جنوبی و در 52 کیلوگرم ایمان طیبی از فارس، مصیب تیموری از کرمانشاه، قاسم جعفری از زنجان و شهرام نوحی از توابع تهران بر حریفان خود غلبه کردند.

در 56 کیلوگرم آرمین امجدیان از کردستان، احسان سپهوندی از قزوین، رستم خوشبخت از تهران و علی گل قاسمی از آذربایجان شرقی، در 60 کیلوگرم مجید اشیرک از گیلان، حجت دهقان از لرستان، محمد رشیدی از چهارمحال و بختیاری و غلامرضا سوزنی از کرمانشاه عناوین برتر را کسب کردند.

در 64 کیلوگرم عبداله رضایی از کرمانشاه، محمد صادق لشگر بلوکی از گلستان، مصطفی زارعی محمدی از لرستان و عطا علیزاده از تهران، در 69 کیلوگرم امین قاسمی ‌پور از گیلان، حسن ناصری از آذربایجان غربی، ناصر عباسی از چهارمحال و بختیاری و علی احمدی از سیستان و بلوچستان و در 75 کیلوگرم حسین بابایی از البرز و فرزاد راعی از گیلان، در 81 کیلوگرم مجید حاج عباسی از قزوین و در 91 کیلوگرم علیرضا میرصانع از البرز و محمد نوری ‌پور از لرستان عناوین برتر را کسب کردند.