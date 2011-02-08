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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۲

با حضور پاینده/

دوره تخصصی داستان‌نویسی مدرن برگزار می‌شود

دوره تخصصی داستان‌نویسی مدرن برگزار می‌شود

دو دوره تخصصی در زمینه نقد و نوشتن داستان مدرن با حضور دکتر حسین پاینده در حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این دوره‌های تخصصی با عنوانهای "نقد داستان کوتاه مدرن" و کارگاه "داستان نویسی مدرن" در اردیبهشت سال آینده برپا خواهد شد.

حسین پاینده متولد 1341 نویسنده ، منتقد ادبی و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی است که تاکنون چندین کتاب در زمینه نقد ادبی تالیف کرده است و چند اثر ترجمه نیز در کارنامه خود دارد.از آثار  پاینده می‌توان به رمان پسامدرن و فیلم، نقد ادبی و دموکراسی، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی و درآمدی بر ادبیات اشاره کرد.

علاقه‌مندان حداکثر تا 20  اسفند فرصت دارند برای ثبت‌نام در کارگاه و دوره تخصصی داستان به واحد آموزش حوزه هنری تهران واقع در خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 3 مراجعه کنند.

کد مطلب 1249278

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