به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره‌های تخصصی با عنوانهای "نقد داستان کوتاه مدرن" و کارگاه "داستان نویسی مدرن" در اردیبهشت سال آینده برپا خواهد شد.

حسین پاینده متولد 1341 نویسنده ، منتقد ادبی و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی است که تاکنون چندین کتاب در زمینه نقد ادبی تالیف کرده است و چند اثر ترجمه نیز در کارنامه خود دارد.از آثار پاینده می‌توان به رمان پسامدرن و فیلم، نقد ادبی و دموکراسی، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی و درآمدی بر ادبیات اشاره کرد.

علاقه‌مندان حداکثر تا 20 اسفند فرصت دارند برای ثبت‌نام در کارگاه و دوره تخصصی داستان به واحد آموزش حوزه هنری تهران واقع در خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 3 مراجعه کنند.