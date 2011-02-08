ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر استان مرکزی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی زندوکیلی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شورای مسکن استان مرکزی روند چگونگی ثبت نام و واگذاری زمین و تحویل واحدهای آماده مشخص می شود.

وی با بیان اینکه از شروع مسکن مهر در کشور سهمیه استان ساخت 25 هزار واحد بوده است گفت: از این تعداد دو هزار 500 واحد مسکونی پروانه ساختمانی از شهرداری گرفته اند، یک هزار و 550 واحد در مرحله اسکلت، یک هزار 440 واحد سقف، 10 هزار واحد اتمام سفت کاری و پنج هزار 770 نفر در مرحله اتمام نازک کاری هستند.

زندوکیلی ادامه داد: یک هزار و 560 واحد سال گذشته و 4 هزار واحد مسکونی نیز در سومین سفر رئیس جمهور به استان مرکزی تحویل داده شد و تا انتهای سال نیز دو هزار واحد مسکونی مسکن مهر تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان مسکن مهر در استان 23 هزار نفر بوده اند اظهارداشت: با توجه به اینکه مسکن و شهرسازی برای 25 هزار واحد در حال آماده سازی است این دو هزار واحد مسکونی به کسانی که ظرف چند روز آینده ثبت نام می کنند تحویل داده می شود.