ارتقای شاخص های فرهنگی هدف عمده دولت دهم است

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، علی داننده ظهر سه شنبه در آیین انتخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر استان با اشاره به اهمیت فرهنگ در توسعه جوامع خاطرنشان کرد: در عصر حاضر اساسی‌ترین مقوله هویتی ملت‌ها، فرهنگ بوده و توسعه فرهنگی منجر به خودباوری و ایجاد هویت جامعه می شود.

وی افزود: ‌بسط و گسترش و ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری مسئولان بوده و بویژه دولت نهم و دهم و انجام سفرهای استانی با محوریت همین موضوع و همچنین اقدامات جدی نشانگر آن است که بحث فرهنگ در رأس اولویت های کاری قرار دارد.

داننده گفت: با توجه به بودجه اختصاص یافته به بخش فرهنگ در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان برنامه های متعددی طرح ریزی، تدوین و مصوب شده است که با جذب اعتبار لازم اجرا می شود.

وی نمادسازی و الگوسازی در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری را از اولویتهای مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به پتانسیل غنی فرهنگی و هنری استان و با توجه به اهمیت انتقال ارزشها به نسل های آتی باید در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری نمادسازی شده و چهره های موفق و برجسته معرفی شوند.

داننده تربیت نیروی انسانی متعهد،‌متخصص و کارآمد را از دیگر برنامه های مهم این اداره عنوان کرد و گفت: توسعه همه جانبه و بخصوص توسعه فرهنگی جامعه مرهون بسترسازی برای تربیت نیروی مستعد و ماهر از مسیر علمی و منطقی است.

داننده به برنامه های شاخص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی قرآنی به پنج زبان زنده دنیا، ضبط صوت و تصویر ترتیل قرآن کریم، ایجاد اینترنت پاک در فضای مجازی و افزایش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان از دیگر برنامه های مهم این اداره است.

وی روشنگری و تنویر افکار عمومی را از ویژگیهای شاخص رسانه های گروهی عنوان کرد و خواستار همراهی بیش از پیش آنان در معرفی ظرفیت های استانی شد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری و جایگاه ویژه استان در تولید فکر و اندیشه اظهار امیدواری کرد تا با تدابیر اندیشیده شده، شعاع دایره اتاق فکر فرهنگ و هنر گسترش یافته و با ایجاد پل ارتباطی میان متولیان فرهنگی و اصحاب فکر و اندیشه گامهای مثبتی در جهت تعالی فرهنگ منطقه منطقه برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به حضور فعال و متعهدانه ملت ایران در عرصه های مختلف خاطرنشان کرد: اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها از نقاط عطف برنامه های دولت عدالت محور به شمار می رود که شناخت ماهیت اجتماعی این طرح از سوی مردم باعث اجرای موفق آن شد.

وی همچنین بصیرت و هوشیاری ملت ایران را در شناسایی فتنه های اخیر شایسته تقدیر دانست و گفت: در چند ماه اخیر سفر مقام معظم رهبری به قم شبهات و ابهامات را خنثی نموده و سفر ریاست جمهور به لبنان و نزدیکترین مرزهای اسرائیل نشان دهنده شجاعت و اقتدار نظام اسلامی است.