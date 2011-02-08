برترینهای کنکور 90 در کردستان به حج عمره می روند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی بعد از ظهر سه شنبه همزمان با برگزاری برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر در مراسم جشن ستارگان ویژه تجلیل از برترین های کنکور استان که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: برترینهای کنکور در سال آینده در استان کردستان به صورت رایگان سهمیه حج عمره دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: در راستای تشویق و ترغیب دانش آموزان استان کردستان برای حضور هر چه بهتر در کنکور سال آینده جوایز ویژه ای برای افراد برتر در این رقابت علمی در نظر گرفته می شود و انتظار داریم که همانند امسال و سال های گذشته شاهد موفقیت دانش آموزان استان در کنکور باشیم.

استاندار کردستان بیان داشت: برای افراد دارنده رتبه های تک رقمی سه سهمیه حج عمره برای دانش آموز و والدین وی، افراد برتر با رتبه دو رقمی هر کدام دو سکه تمام بهار آزادی و افراد برتر با رتبه سه رقمی نیز هر کدام یک سکه تمام بهار آزادی اهداء می شود.

شهبازی افزود: کسب موفقیت های علمی توسط دانش آموزان استان کردستان در کنکور و سایر المپیادهای علمی در سطح کشور وظیفه و رسالت مسئولان را برای خدمت گذاری به مردم این استان بیشتر می کند و همه مدیران باید در راستای تجلیل از این همه توانمندی و استعداد، تمامی توان خود را به کار گیرند.

وی با تبریک فرارسیدن جشن های سی دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: نظام اسلامی در سایه رهبری امام راحل (ره) و حضور و مشارکت همه جانبه مردم به پیروزی رسید و امروز هم به برکت حمایت همین مردم قله های رفیع علمی، اقتصادی و سیاسی در جهان را یکی پس از دیگری کسب می کند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم که به بهترین شکل ممکن دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را به اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان انتقال داده و از میراث گرانبهای شهیدان انقلاب اسلامی که همانا دفاع از اسلام، قرآن و این نظام الهی است، حفاظت کنیم.

در ادامه این مراسم علاوه بر برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش استان و رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی کردند.