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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

22 پرو‍‍‍ژه همزمان با دهه فجر در کرج به بهره برداری رسید

22 پرو‍‍‍ژه همزمان با دهه فجر در کرج به بهره برداری رسید

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه شهرستان کرج از افتتاح همزمان 22 پرو‍‍ژه در شهرستان کرج به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با دهه فجر عصر سه شنبه 22 پرو‍ژه با اعتباری بالغ بر 175 میلیارد ریال توسط استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج در محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد افتتاح شد.
 
فرماندار ویژه کرج در مراسم افتاح این پرو‍ژه ها گفت: مدرسه محله اصفهانی ها به نام مدرسه سلمانزاده با اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان، پارک محله ای ماهدشت با اعتبار 200 میلیون تومان، کلنگ زنی مدرسه فنی و حرفه ای با مساعدت مالی یک خیر با اعتبار 800 میلیون تومان و کلنگ زنی سالن ورزشی با اعتبار 500 میلیون تومان از جمله پرو‍ژه های کلنگ زنی شده یا افتتاح شده در ماهدشت است.
 
مهدی ایران نژاد گفت: افتتاح پنج پروژه از سوی شهرداری محمدشهر با ارزش پنج میلیارد تومان و افتتاح شش پرو‍ژه از سوی شهرداری اشتهارد با اعتبار چهار میلیارد تومان از جمله پروژه های افتتاح شده در شهرستان کرج است.
 
وی اظهار داشت: در مجموع 22 پروژه با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 400 میلیون تومان امروز در این سه شهر از شهرستان دو میلیون نفری کرج افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
کد مطلب 1249283

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