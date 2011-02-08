به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با دهه فجر عصر سه شنبه 22 پرو‍ژه با اعتباری بالغ بر 175 میلیارد ریال توسط استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج در محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد افتتاح شد.



فرماندار ویژه کرج در مراسم افتاح این پرو‍ژه ها گفت: مدرسه محله اصفهانی ها به نام مدرسه سلمانزاده با اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان، پارک محله ای ماهدشت با اعتبار 200 میلیون تومان، کلنگ زنی مدرسه فنی و حرفه ای با مساعدت مالی یک خیر با اعتبار 800 میلیون تومان و کلنگ زنی سالن ورزشی با اعتبار 500 میلیون تومان از جمله پرو‍ژه های کلنگ زنی شده یا افتتاح شده در ماهدشت است.

مهدی ایران نژاد گفت: افتتاح پنج پروژه از سوی شهرداری محمدشهر با ارزش پنج میلیارد تومان و افتتاح شش پرو‍ژه از سوی شهرداری اشتهارد با اعتبار چهار میلیارد تومان از جمله پروژه های افتتاح شده در شهرستان کرج است.

وی اظهار داشت: در مجموع 22 پروژه با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 400 میلیون تومان امروز در این سه شهر از شهرستان دو میلیون نفری کرج افتتاح و به بهره برداری رسیده است.