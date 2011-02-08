سه پروژه در دانشکده پزشکی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، بر این اساس کلاس درس مجازی، اتاق کنفرانس مجازی و اتاق اکوستیک همزمان با دهه مبارک فجر و در راستای ارائه آموزشها بصورت مجازی در دانشکده پزشکی شیراز راه اندازی شد.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت طی ارتباط ویدئو کنفرانسی با سیستم درمانی بیمارستان شهید رجایی شیراز اظهار داشت: این گونه خدمات می تواند در زمینه های مختلف آموزشی از جمله اخلاق حرفه ای موثر باشد.

کامران باقری لنکرانی افزود: شیوه آموزش و ارائه مباحث اخلاقی در تاثیر گذاری بر افراد موثر است، علاوه بر آسیب شناسی و دریافت علتها باید به شیوه موثر تغییر نیز توجه داشت.

رییس قطب آموزش الکترونیکی پیشرفته در دانشگاه نیز گفت: این سه پروژه با صرف حدود 60 میلیون تومان اعتبار راه اندازی شده اند.

مجید رضا فرخی افزود: این خدمات در مجموعه گروه اخلاق پزشکی فراهم شده که مورد استفاده گروه های آموزشی مختلف قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در اتاق کنفرانس مجازی امکان برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس، برگزاری کنفرانسهای از راه دور و ارائه کلاسهای درس توسط استاد برای دانشگاه های مختلف در استان و کشور فراهم است.

فرخی گفت: در اتاق کلاس مجازی شرایط الکترونیکی به گونه ای فراهم شده که استاد ضمن حضور در این کلاس می‌تواند با دانشجویان مخاطب خود به صورت تعاملی و از طریق چت، ارائه درس داشته باشد.

وی تصریح کرد: ارائه این گونه خدمات ضرورت حضور استاد و دانشجو را در یک مکان خاص از بین می برد.

رییس قطب آموزش الکترونیکی پیشرفته در دانشگاه افزود: این آموزشها به صورت بر خط(ON Line ) و هم غیر بر خط(Off Line ) قابلیت ارائه دارند.

وی گفت: در اتاق اکوستیک با امکانات عایق بندی برای صدا و تجهیزات الکترونیکی جهت ضبط صدا، امکان ضبط صدای اساتید برای قرار دادن برروی محتواهای درسی فراهم شده است.

فرخی بیان کرد: با توجه به تجهیزات کامپیوتری موجود در اتاق کنفرانس مجازی می توان از آن جهت برگزاری آزمونهای آسکی و پایان ترم، به عنوان یک اتاق مرکزی آزمون الکترونیکی استفاده کرد.