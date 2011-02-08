صالحی بر توسعه مناسبات تهران-الجزیره تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که در الجزایر بسر می برد روز سه شنبه در دیدار با همتای خود مراد مدلسی با ابراز خرسندی از انجام اولین سفر رسمی خود به این کشور پس از تصدی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، اهمیت و جایگاه الجزیره را مورد تاکید قرار داد.

وی اظهار داشت:خوشبختانه اراده رهبران دو کشور زمینه ساز وصول هر گونه توافق برای همکاریهای دو کشور شده و باید تلاش نمائیم این همکاریها را استحکام بخشیده و تقویت کنیم .

صالحی ، فرهنگ و تاریخ ضد استعماری و دیرپای الجزایر را نیز بستر مناسبی برای برداشتن گامهای بلند در جهت منافع دو ملت و دو کشور دانست .

وزیر امور خارجه با اشاره به وجود زمینه های همکاری در حوزه های تجاری اقتصادی فناوری نانو ، تولید اتومبیل ، صنایع غذائی و مسکن افزود : دو کشور دارای توانمندیهای بالقوه ائی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند تا بتوانیم تلفیقی از توانمندیها بدست آوریم و آنها را نیز برای منافع دو کشور مورد بهره برداری قرار دهیم.

صالحی تصریح کرد که با همکاریهای دو کشور ، الجزایر میتواند مرکز تولید و توزیع تولیدات متنوع صنعتی از قبیل خودرو باشد .

مدلسی وزیر امور خارجه الجزایر نیز در این دیدار تصریح کرد : با وجود اراده سیاسی مقامات عالیه دو کشور ما می توانیم روابط را در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی و فرهنگی پیش ببریم .

وی افزود : خوشبختانه هشتاد درصد توافقات دو کشور اجرائی شده و امیدوارم در نتیجه مذاکرات فیمابین دیگر توافقات نیز عملی و محقق شود .

مدلسی اضافه کرد : خوشبختانه دو کشور دارای اجلاس عالی کمیسیون مشترک هستند و بزودی دومین نشست آن در الجزیره برگزار خواهد شد.

وزیر خارجه الجزایر همچنین اظهار داشت : علاوه بر مناسبات دو جانبه رایزنی و تبادل نظر دو کشور در چارچوب مسائل منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت است و سفرهای متقابل هئیت های دو کشور و رایزنیهای فیمابین مواضع تهران و الجزیره را بیش از پیش نزدیک می سازد.