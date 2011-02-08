به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ جعفر آقایی بعدازظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: تا امروز یک هزار و 200 واحد از پروژه‌های مسکن بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به اعضای آن ارائه شده است.

وی گفت: یک هزار واحد دیگر از واحدهای مسکونی پروژه شهید کشوری تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت عمران آبشار با بیان اینکه همچنین یک هزار واحد مسکونی دیگر نیز در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: 170 هکتار مساحت مجموعه این پروژه برای مباحث کلانشهری است.

وی تصریح کرد: این مجموعه در کنار محوطه شهید کشوری بنا خواهد شد.

آقایی با اشاره به اینکه این پروژه با کمک و همیاری همه سرمایه‌گذارانی که دست آبادانی در کشور دارند می‌تواند قابل اجرایی باشد، ادامه داد: پنج هزار و 700 واحد دیگر از این پروژه نیز تا دو سال آینده تحویل داده خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین در پروژه شهید کشوری 200 هزار متر مربع به منظور زیربنای ساخت هتل جانمایی شده است.

ایرانیان انقلاب اسلامی را تا انقلاب حضرت مهدی ادامه دهند

در ادامه نیز امیرسرتیپ نظام اکبری با تاکید بر اینکه انتظار داریم که این حال و هوای پیروزی انقلاب اسلامی را تا انقلاب حضرت مهدی (عج) حفظ کنیم، تصریح کرد: مقرر شده هشت هزار و 600 واحد در پروژه شهید کشوری ساخته شود.

فرمانده ارشد نظامی آجا در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری تاکید کرد: این اقدام یک حرکت بزرگ و عظیم ملی است.