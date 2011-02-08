معتادان خیابانی در شیراز سازماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، ذبیح الله خدائیان در دیدار با شهردار شیراز با اشاره به هویت توریستی شهر شیراز بر سازماندهی و برخورد با معتادان تاکید کرد و گفت: علاوه بر این با هر آنچه چهره مذهبی ، تاریخی و فرهنگی شهر را خدشه دار کند نیز برخورد می شود.

وی از اقدامات مناسب اخیر در خصوص ساماندهی معتادان با همکاری شهرداری شیراز، استانداری فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیروی انتظامی فارس و سایر اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری فارس گفت: با ایجاد ساختار مناسب شهری و گسترش فضای سبز می توان میزان تحمل مردم را در مواجهه با مشکلات روزمره بالا برد.

وی با اشاره به بحث جرم شناسی، ساخت و سازها و معماری شهری را موثر در پیشگیری از جرم خواند و افزود: شهرداریها نقش بسیار موثری در جهت فرهنگ سازی و پیشگیری از جرم دارند.

خدائیان نتیجه حمایت متقابل و تعامل ضابطه مند بین دادگستری و شهرداریها را خدمت رسانی بهتر به مردم، تسهیل و تسریع امور ارزیابی کرد و افزود: با ایجاد ساختار مناسب شهری و گسترش فضای سبز می توان میزان تحمل مردم را در مواجهه با مشکلات روز مره بالا برد و از تنگ شدن فضای تنفسی شهر جلوگیری کرد.