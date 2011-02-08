تالیف کتاب پس از انقلاب رشدی افتخارآمیز داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و هجدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال دقایقی پیش با برپایی مراسم اختتامیه که با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد به کار خود خاتمه داد.

در ابتدای این برنامه ، بهمن دری معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی کتاب سال را مهمترین رخداد فرهنگی سالیانه در حوزه آثار مکتوب عنوان کرد و گفت: جایزه کتاب سال همچنین جدی ترین پایگاه ملجاء حمایت از اصحاب قلم و اندیشه است. دیگر اینکه کتاب سال تصویری از بازبینی سالیانه خلاقیت های فرهنگی و هنری نویسندگان و پدید آورندگان آثار برگزیده است.نکته دیگر این جایزه کتاب سال می تواند الگویی را برای پدید آورندگان فراهم کند که آنها در راستای ارتقای سطح فرهنگ اهتمام بیشتری به خرج دهند.

وی ادامه داد: جایزه کتاب سال بضاعت علمی و فرهنگی کشور را در معرض قضاوت عمومی در می آورد با همه این ویژگیها باید تلاش شود که جایزه کتاب سال در حد و تراز انقلاب اسلامی و ارزشهای فرهنگی آن که مبتنی بر هویت دینی است، ظاهر شود.

در ادامه این برنامه غلامعلی حداد عادل که با اثر دانشنامه جهان اسلام به عنوان برگزیده معرفی شد در سخنانی به رشد شمارگان کتاب بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: تالیف کتاب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشدی افتخارآمیز داشته است و دقیقا صد برابر بیشتر از سالهای 54 و 55 است و این باعث افتخار است.

رئیس بنیاد دایره المعارف اسلامی سپس به روند تولید دانشنامه ها در ایران پرداخت و گفت: این کتاب ها حالا به اندازه ای فراوان شده که بنیاد دایره المعارف اسلامی نزدیک به 10 سال پیش توانست یک کتابفروشی بزرگ فقط برای عرضه کتابهای مرجع احداث کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ما درباره انواع کتابهای مرجع تحقیق کرده ایم و به 22 هزار عنوان کتاب مرجع رسیده‌ایم .در حال حاضر هم بیش از 8 هزار عنوان کتاب مرجع موجود است. در میان کتابهای مرجع ، دانشنامه ها جایگاه ویژه‌ای دارند و اصولا کشوری که بتواند دایره المعارف تولید کند به پایه و درجه خاصی از علم رسیده است و دایره‌المعارف‌ها در یک کشور شاخص خوبی برای ارزیابی کیفیت علم در آن کشورند.

حداد عادل گفت: تنها دایره المعارف موجود قبل از انقلاب دایره المعارف مرحوم مصاحب بود که جلد سوم آن هم بعد از انقلاب منتشر شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشات و تحرک خوبی در حوزه دایره المعارف نویسی پدید آمد به طوری که حتی عده‌ای می گویند در حال حاضر 200 نوع دایره المعارف در دست تالیف است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: دایره المعارف نویسی کار یک فرد نیست بلکه کار گروهی از دانشمندان است و اینکه در کشوری مانند ایران دست کم 70 دایره المعارف در دست تالیف باشد باید آن را علامتی از یک مدیریت علمی خوب بدانیم.

وی همچنین از مسئولان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1390 خواست یکی از تالارهای فضای مربوط به این نمایشگاه را به عرضه و معرفی دانشنامه ها اختصاص دهند.

در ادامه این برنامه حجت الاسلام والمسلمین مرعشی نجفی مدیر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در سخنانی به جایگاه و اهمیت کتابی از مرحوم پدرش که شرحی است بر تالیقات کتاب احقاق الحق قاضی ملا سخن گفت.

همچنین در این برنامه رشدی راشد پژوهشگر مصری الاصل و از برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال با تقدیر از این اقدام مسئولان جایزه مذکور بر لزوم توجه بیشتر اندیشمندان کشورهای اسلامی به پژوهش درباره تاریخ علم تاکید کرد و در عین حال خواستار استفاده از پیشرفت های علمی دانشمندان غربی در این زمینه شد.

در اختتامیه بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال همچنین مجید حمیدزاده دبیر این جایزه با ارائه گزارشی حاضران را در جریان دریافت و ارزیابی آثار این دوره قرار داد.

در مراسم مذکور همچنین سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیشنهاد حداد عادل موافق کرد و گفت: امسال حتما فضای مناسبی و موسعی برای معرفی دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها و دانشنامه ها در نمایشگاه کتاب لحاظ خواهد شد. علاوه بر آن سعی می کنیم نشست هایی را با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی درباره این آثاردر روزهای برپایی نمایشگاه برگزار کنیم.

حسینی همچنین با اشاره به پرداخت مبالغ ریالی به عنوان جایزه به برگزیدگان کتاب سال در عین حال آنها را ناکافی خواند و گفت: اگر چه معمولا حدود 500 نسخه از این کتاب ها خریداری و برای کتابخانه های عمومی ارسال می شود این تعداد قطعا پاسخگو نیست و باید حداقل به میزان یک چاپ یعنی 2000 تا 2500 نسخه خریداری شود.

وی همچنین در سخنانی به اهمیت کتاب و جایگاه آن در ارتقای سطح فرهنگ یک جامعه سخن گفت و تعیین هیئت علمی، انتخاب آثار برگزیده و ایجاد بخشی با محوریت قرآن را از ویژگی های این دوره از جایزه ویژه کتاب سال عنوان کرد و در پایان از معاون اول رئیس جمهور که در سالن حضور داشت خواست تا با اختصاص یک جایزه استثنایی برای کتاب های برگزیده اهالی فرهنگ رابه ادامه کار و تالیف و ترجمه آثار فاخر دلگرم کند.

مراسم اختتامیه بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و هجدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال با اهدای جوایز به برگزیدگان و نفرات شایسته تقدیر و سخنرانی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خاتمه یافت.