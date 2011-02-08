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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰

پنج طرح عمرانی در زیرکوه قاین افتتاح شد

پنج طرح عمرانی در زیرکوه قاین افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر پنج پروژه عمرانی و خدماتی با حضور مسئولین در زیرکوه شهرستان قاین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار قاین عصر سه شنبه در جمع مردم زیرکوه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدمات‌ رسانی به همه مردم به ویژه مناطق محروم تلاشهای زیادی کرده است.

غلامعلی حبیبی‌ منش افزود: جمهوری اسلامی ایران به همه عقاید احترام گذاشته و خدمت‌رسانی مطلوب برای مردم انجام می ‌دهد و مردم نیز وظیفه دارند این خدمات را حفظ کنند.

وی تأکید کرد: دولت همکاری مردم را در پیشبرد اهداف مقدس نظام و برای حفظ امنیت و آرامش ضروری می ‌داند.

حبیبی ‌منش افزود: انقلاب اسلامی ایران با بهای سنگینی به دست آمده که از دستاوردهای درخشان آن می ‌توان امنیت، ارزشها و اعتبارات را نام برد.

وی از افتتاح 135 پروزه عمرانی در دهه فجر در شهرستان قاین خبر داد و گفت: برای اجرای این تعداد پروزه اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان از محل منابع ملی ، استانی و حوادث هزینه شده است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح ها بیش از 15 هزار خانوار از مزایا این پروژه ها بهره مند شدند.

فرماندار قاین قول مساعد داد که از ابتدای سال آینده شورای اداری شهرستان در بخشها برگزار شود تا مدیران بیشتر با مشکلات آشنا شوند.

وی به مدیران بخش زیرکوه توصیه کرد: به دلیل هم‌ مرز بودن با افغانستان، هماهنگی و همدلی بیشتری داشته باشند.

امروز سامانه شبکه کابلی صدا و سیمای روستای سیچ، برق ‌رسانی به شهرک روستای بهمن‌آباد، توسعه و اصلاح شبکه معابر، دبستان چاپایاب و سیستم آبیاری تحت فشار از توابع بخش زیرکوه  با حضور فرماندار قاین افتتاح شد.

کد مطلب 1249289

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