نویسنده ای به جرم انتقاد از مجلس مشورتی عربستان مجازات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه اعلام کردند که مقامات سعودی "محمد السحیمی" را به سبب نوشتن مقاله ای تمسخر آمیز علیه مجلس مشورتی این کشور از نوشتن منع کردند.

این منابع تاکید کردند: السحیمی نویسنده روزنامه "المدینه" به علت مقاله شنبه گذشته با عنوان "شور شور توست ای پدر" به نقد عملکرد مجلس مشورتی و اعضای پرداخته است.

منابع مذکور اظهار داشتند: نویسنده سعودی با اشاره به سخنان "عبدالله بن محمد آل شیخ" در 25 ژانویه گذشته، که مجلس این کشور را در میان پارلمانهای دنیا منحصر به فرد دانسته بود، نوشته است: آیا این مجلس واقعا نماینده ای کسی است؟ نقطه تمایز آن چیست؟ این اظهارات نشانه آن است که این مجلس برخلاف همه پارلمانها تاریخ حرکت می کند، زیرا همه در راستای دیدگاههای مردم حرکت می کنند، اما این مجلس نماینده حاکم است.

این نویسنده نوشته است : پارلمان ما درباره همه موضوعات توافق نظر دارد. این پارلمان یاد آور ضرب المثل معروف "رای رای توست ای پدر" است. مجلس هیچ توجیه ای درباره مصوباتی که به تاخیر می افتد، ندارد.