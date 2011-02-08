مانور یگان حفاظت میراث فرهنگی قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در مراسم برگزاری اولین مانور بزرگ یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گفت: بنا بر سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های انجام شده با هدف ایجاد هماهنگی، تعامل و ارتقای سطح آمادگی نیرو‌ها و آشنایی بیشتر مردم و نهادهای مرتبط در امر مبارزه با جرایم میراث فرهنگی این برنامه برای اولین بار در منطقه قمرود قم برگزار شد.



علیرضا ارجمندی خاطرنشان کرد: بنا بر آمار به دست آمده منطقه کویری قمرود یکی از نقاط حساس و جرم خیز استان در بحث حفاظت از ابنیه تاریخی است، زیرا تعداد زیادی از آثار تاریخی با پراکندگی بسیار زیاد شامل کاروانسرا‌ها، آب انبار‌ها و قلعه‌های متعدد از سده‌های مختلف تاریخی در این منطقه وجود دارد.



وی با اشاره به توانمندی نیروهای یگان حفاظت آثار تاریخی استان قم گفت: این نیرو‌ها با بازرسی‌های مداوم محسوس و نامحسوس از آثار تاریخی بطور شبانه روزی امر خطیر حفاظت از این آثار را انجام می‌دهند.



ارجمندی افزود: همچنین در سال جاری جهت ارتقاء سطح آمادگی کارکنان یگان حفاظت جهت تسریع در امر بازرسی و دستگیری مجرمان در حوزه قوانین میراث فرهنگی با همکاری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی دوره‌های ضابطین خاص قضایی و آموزش نظامی برگزار شد و هم اکنون این نیرو‌ها به عنوان ضابط خاص دادگستری استان مشغول به انجام وظیفه هستند.



وی با اشاره به تعامل خوب میان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی استان گفت: دستگیری متهمان، رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام مربوط به تجاوز به آثار تاریخی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است.