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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۴

مؤسسه حکمت و فلسفه منابع پژوهشگران فلسفه را مهیا می‌کند

مؤسسه حکمت و فلسفه منابع پژوهشگران فلسفه را مهیا می‌کند

پژوهشگران فلسفه، استادان و دانشجویان دوره دکتری رشته فلسفه می‌توانند به کمک مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به کتابها و منابع موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پس از دریافت فهرست پیشنهادی منابع و کتابهای موردنیاز استادان و دانشجویان دوره دکترای فلسفه و بررسی در شورای مؤسسه، این آثار را تهیه و به واسطه کتابخانه مؤسسه در دسترس آنها قرار خواهد داد.

اولویتهای اصلی در این زمینه عبارتند از آثار دست اول اندیشمندان به زبان خودشان، ترجمه‌ها و تفسیرهای روشن و دقیق، تک‌نگاریهای مهم و تأثیرگذار، فرهنگنامه‌ها و دانشنامه‌های معتبر و کتابشناسیها.

پژوهشگران می‌توانند برای ارائه پیشنهادهای خود در این رابطه، فرم‌ مربوط را که در سایت مؤسسه (www.irip.ir) قرار دارد دانلود نموده، اطلاعات کتاب‌شناختی هر کتاب را به طور دقیق تکمیل و به نشانی الکترونیکی book@irip.ir ارسال کنند.

کد مطلب 1249295

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