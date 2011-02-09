دو شاعر برجسته آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در آیین تجلیل یاد شده با تقدیر از تلاش مسؤولان عرصه فرهنگی، گفت: اداره کل ارشاد، وظایف متعدد ساده ای دارد که در اصل سخت و پیچیده است.

علی داننده با تجلیل از اجرای چنین مراسمی، گفت: شاعرانی چون شهریار، داداش زاده و محمدی مایه مباهات و افتخار خطه آذربایجان هستند.

پرویز آژیده معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز با حضور در این مراسم، دهه فجر را نماد قدرت و مذهب مردم ایران خواند و افزود: در بسیاری از انقلاب ها، قدرت های خارجی اعمال نفوذ کرده اند اما انقلاب اسلامی ایران جزو معدود اعتراض هایی است که بر علیه این قدرت ها و اساس آن بر اعتقاد به خدای متعال و اسلام بود.

ادامه این مراسم را معرفی آثاری از «جلال محمدی» و «فانی تبریزی» و چند شاعر دیگر تشکیل داد.

سپس این دو شاعر تبریزی به سخنرانی کوتاهی پرداختند.

"جلال محمدی" متولد1346 شاعر برجسته منطقه علاوه بر سرودن شعر، دستی نیز در روزنامه نگاری و نویسندگی دارد.

وی، سرودن را از سال 61 آغاز کرد.

محمدی انجمن ادبی کوثر، انجمن ادبی شهریار و گروه دوستی روزنامه نگاران ایران و جمهوری آذربایجان را تأسیس کرد.

او همچنین، در جشنواره سراسری هنر سال 79 و شعر فجر 85، به عنوان شاعر برگزیده انتخاب شده است.

آدین چیچکله نیر، تیغ و تغزل، کتاب آرزو و گل های عاشورایی نمونه ای از آثار جلال محمدی است.

عباس داداش زاده نیز شاعر و نویسنده برجسته ای که تخلص فانی تبریزی را برای خود برگزیده، مرداد 47 در یکی از محله های قدیمی تبریز متولد شد.

این شاعر آذری، برای شکوفایی در عرصه ی شاعری و عرفان از محضر استادانی چون آیت الله سید حسن آملی و عابد تبریزی بهره جسته است.

فانی تبریزی بیش از 17 اثر چاپی و چند مکتوب دیگر در حال انتشار دارد.

از آثار فانی، می توان به هفت شهر عشق، عابد خلوت نشین، مثنوی یوسف و زلیخا، کیمیای هستی، زلف دلاویز و ... اشاره کرد.