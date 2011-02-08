انقلاب اسلامی مسیر پیشرفت زنان را هموار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر مهدی زندیه با اشاره به اهمیت و جایگاه انقلاب اسلامی و نحوه شکلگیری و پیروزی انقلاب اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از جهات مختلف دارای اهمیت است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در کشوری رخ داد که از نظر موقعیت ژئوپولوتیک و استراتژیک و منابع غنی زیر زمینی نقش مهمی در معادلات منطقه و جهان ایفا میکند، تصریح کرد: این موقعیت استثنایی سبب شد ایران همواره مورد توجه استعمارگران به ویژه آمریکا قرار داشته باشد و همواره از این سرزمین به عنوان پایگاهی برای تثبیت اقتدار و سلطه خود بر خاورمیانه استفاده کند.
زندیه ادامه داد: انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک و با جهان بینی ناشی از مکتب رهایی بخش اسلام نه تنها در بعد داخلی مجری برنامهها و نظرات خاص اسلام در عرصههای مختلف حکومتی، سیاسی و اجتماعی است بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهانی بودن مکتب اسلام دکترین ویژه خود را ارائه کرد که این مطلب اهمیت انقلاب اسلامی را دو چندان نمود.
اسلام نقش اساسی و تعیین کنندهای در تکوین انقلاب اسلامی داشته است
وی بیان داشت: در زمنیه عوامل شکل گیری و تکوین انقلاب اسلامی ایران باید بیان کرد که اسلام مشتمل بر جهانبینی و نظام ایدئولوژیک مخصوص به خود است و نقش اساسی و تعیین کنندهای در تکوین انقلاب اسلامی داشته است.
بدون حضور مرجعیت و تاسی از حماسه عاشورا پیروزی انقلاب اسلامی ممکن نبود
رئیس مدرسه معصومیه خواهران تصریح کرد: رهبری آگاه به زمان و برخوردار از مقام مرجعیت و فقاهت و حضور انبوه اقشار مردم و تاسی از قیام و حماسه عاشورای حسینی نیز از عواملی هستند که پیروزی انقلاب اسلامی بدون آنها ممکن نبود.
وی انقلاب اسلامی ایران را از جهات متعددی از دیگر انقلابهای جهان متمایز دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران خواستار تغییرات اساسی در همه ابعاد اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است، بر خلاف دیگر انقلابهای جهان که عمدتا به منظور انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر و حداکثر تغییراتی فی الجمله در بعد سیاسی و اقتصادی انجام میپذیرد.
زندیه بیان داشت: وضعیت اقتصادی نامطلوب، تضادهای داخلی درون حاکمیت و ضعف اقتدار سیاسی و اقتصادی ازجمله مولفههای تحقق یک انقلاب است که در انقلابهای مهم جهانی از قبیل انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب کبیر فرانسه میتوان آنرا مشاهده کرد، اما در انقلاب اسلامی ایران وضعیت به گونه دیگری بود، بطوریکه اقتدار ظاهری رژیم شاه به درجهای رسیده بود که غرب از ایران به عنوان جزیره ثبات یاد میکرد.
وی تصریح کرد: رژیم پهلوی در آن سالها به دلیل افزایش شدید قیمت نفت از نظر ذخایر ارزی و توانایی مالی در مطلوبترین شرایط اقتصادی تاریخ خود قرار داشت، طبعا مبارزه برای براندازی چنین حکومت وابستهای که در اوج قدرت قرارداشته و از سوی دولتهای غربی شدیدا حمایت میشد، کار بسیار دشواری بود.
رئیس مدرسه معصومیه خواهران بیان داشت: حضور میلیونی مردم و رهبری بینظیر و امدادهای غیبی الهی همگی دست به دست هم داد تا نظامی اینچنین قدرتمند را از صفحه روزگار محو کنند.
انقلاب اسلامی نقش موثری در تقویت بنیان خانواده و ارتقای جایگاه زنان داشت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برکات مختلف انقلاب اسلامی مخصوصا در تقویت بنیانهای خانواده و ارتقای جایگاه و منزلت زنان و ارزشی دهی به آنها، اظهارداشت: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که نقش بسزایی در به ثمررساندن انقلاب اسلامی داشتند، آنان ثابت کردند که زن مسلمان ایرانی در تمامی عرصههای سیاسی و اجتماعی حضور دارد و اعتقادات دینی مانع از فعالیتهای آنها در عرصههای اجتماعی نمیشود.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب شد که در نحوه نگرش جامعه به جایگاه زن تحول شگرفی پدید آید که بدون شک این تحول در پرتو تعالیم نورانی اسلام ناب محمدی اتفاق افتاد.
وی بیان داشت: بر اساس این تحول نگرش، ابزاری غربی جای خود را به نگاه معنوی و الهی داد و جامعه اسلامی به زن به عنوان موجودی که دارای ارزشهای والا و گران سنگی است نگاه میکند و این نگرش راه را برای پیشرفت و تعالی حقیقی زنان همواره نمود.
زندیه در ادامه گفت: انقلاب اسلامی موجب شد تا در نگاه جامعه به زن تحولی ایجاد شود و همین تحول جهتی باورنکردنی را در وضعیت بانوان ایرانی پدید اورد که شاهد صدق این سخن افزایش کمی و کیفی دانش اموختگان اساتید، هنرمندان، شاغلین و فعالان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و توجه خاص حکومت به وضعیت حقوقی زنان و تصویب قوانین متناسب با وضعیت انها است.
وی خاطرنشان کرد: قوانینی همچون قانون تعیین مهریه به نرخ روز، تصویب قوانین کار متناسب باشان مادری و همسرداری آنان استفاده از تعطیلات دوران زایمان، کار نیمه وقت بازنشستگی پیش از موعد و دهها قانون دیگر که همگی از دست اوردهای انقلاب برای زنان بوده است.
این استاد حوزه با اشاره به گسترش فعالیتهای حوزههای علمیه خواهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در عرصه تحصیلات حوزوی و علوم دینی حوزههای علمیه خواهران یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است که امروز علاوه بر بانوان ایرانی شاهد تحصیل هزاران نفر از بانوان دیگر کشورهای اسلامی در انها هستیم و روز به روز در حال رشد کمی و کیفی است.
وی با بیان این مطلب که در حوزههای علمیه خواهران، طلاب متناسب با شرایط و اقتضائات خود مشغول تحصیل علوم دینی تا مقطع دکتری هستند، خاطرنشان کرد: با اینکه حوزههای علمیه برادران سابقه هزار ساله دارند اما آثار با ارزشی که امروز از حوزههای علمیه خواهران خارج میشود بسیار قابل توجه است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مدرسه معصومیه خواهران با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب شد که در نحوه نگرش جامعه به جایگاه زن تحول شگرفی پدید آید، گفت: این نگرش راه را برای پیشرفت و تعالی حقیقی زنان هموار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر مهدی زندیه با اشاره به اهمیت و جایگاه انقلاب اسلامی و نحوه شکلگیری و پیروزی انقلاب اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از جهات مختلف دارای اهمیت است.
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