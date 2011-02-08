"شانویل" لبنان مغلوب ذوب آهن ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا عصر امروز سه شنبه یک دیدار برگزار شد که طی آن تیم ذوب آهن ایران در سالن ملت شهر اصفهان با نتیجه 70 بر 69 مقابل شانویل، قهرمان لبنان به برتری دست یافت.

بازیکنان شانویل در حالی متحمل این شکست شدند که در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شکست را به تیم مهرام، دیگر نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها تحمیل کرده بودند.

مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا از 25 بهمن‌ماه با دیدار تیم‌های مهرام و الریاضی اردن وارد دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی می شود. دیدار برگشت تیم‌های ذوب آهن و شانویل لبنان نیز سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.