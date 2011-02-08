ایستگاه و خطوط برق شهرستان دلیجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نماینده مردم دلیجان و محلات عصر سه شنبه در این مراسم گفت: سرعت سازندگی در کشور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و این پروژه نیز در مدت بسیار کوتاه با اعتبار 52 میلیون ریال به بهربرداری رسیده است.

علیرضا سلیمی اظهار داشت: احداث شهرک صنعتی دو هزار هکتاری دلیجان نیازمند برق پایدار بود که با بهربرداری از این مجموعه صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی نیز افزود: به منظور ارائه خدمت برق رسانی هرچه مناسب تر به مشترکین بخش صنعت که از رشد روز افزون در این منطقه برخوردار است این مجموعه به بهره برداری رسید.

آرش کردی ظرفیت ایستگاه را 2.30 مگا آمپر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت این شهرک صنعتی 300 درصد افزایش یافته است.