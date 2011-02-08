اماکن ورزشی آذربایجان شرقی برای برگزاری مسابقات بین المللی تجهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی استان گفت: در کنار توجه به مقوله ورزش و تامین امکانات سخت‌افزاری این بخش، باید تکریم ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش نیز مورد توجه باشد.

بیگی با تمجید و قدردانی از ورزشکاران استان خصوصا یوسف کرمی که با رفتارهای خود الگوی نسل جوان شده است، اضافه کرد: زمانی که یک ورزشکار قهرمان اصلی را شهدا معرفی کرده و مدال خود را به آنها تقدیم می کند کارش ارزش داشته و باید مورد تجلیل قرار گیرد.

پروژه های ورزشی افتتاح شده دولت دهم با دولتهای دیگر برابر است

وی با بیان اینکه توجه به ورزش و ورزشکاران در دولت نهم و دهم بیش از پیش مشهود بوده، گفت: پروژه های ورزشی افتتاح شده در این دولت به اندازه تمام دولتهای قبلی است.

استاندار آذربایجان شرقی توجه به ورزش و ورزشکاران در دولت نهم و دهم را بیش از پیش خوانده و افزود: اگر دولت به موضوع ورزش توجه می کند و به آن اهمیت می دهد به دلیل همگرایی بوده که این امر در جامعه ایجاد می کند.

بیگی خاطرنشان کرد: مقایسه شاخص‌های تربیت‌بدنی در قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد که رشد چشمگیری در این حوزه اتفاق افتاده به طوری که اماکن سرپوشیده ورزشی در شهرها از 52 باب در قبل از انقلاب به 700 باب در حال حاضر رسیده است.

وی با تقدیر از افتخار آفرینی جوانان تصریح کرد: افتخاری که جوانان ورزشکاران ایرانی در سطح بین المللی کسب می‌کنند شامل تمامی جوانان میهن اسلامی می‌شود و از این جهت که باعث همبستگی و احساس سربلندی می‌شود ارزشمند است.

بیگی موفقیت در بازی‌های آسیایی را مایه شور و شعف مردم استان دانست و گفت: برخی از این قهرمانان به خصوص بانوان ورزشکار با وجود محدودیت‌های جسمی توانستند به مقام‌های باارزش دست یابند و این موضوع ارزش بسیاری دارد.

در مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان آذربایجان شرقی در بازی های آسیایی و پاراآسیایی گوانگجو چین از تمامی ورزشکارانی که عازم این بازی های شده بودند تجلیل به عمل آمد و از زحمات 22 پیشکسوت ورزش استان نیز قدردانی شد.