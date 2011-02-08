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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۵

اسامی گروههای بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

اسامی گروههای بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

ستاد جشنواره اسامی گروههای پذیرفته شده برای اجرا در بخش رقابتی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر اسامی گروههای راه یافته به بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر به تفکیک شاخه های مختلف به این شرح اعلام شده است:
 
موسیقی کلاسیک ایرانی

 «دوسار» به سرپرستی علیرضا گلشن از شیراز - «نجوا» به سرپرستی آرشام خرسندپور از کرمانشاه - «دلکش اهواز» به سرپرستی محمد اسماعیل علیزاده از اهواز - «خموش» به سرپرستی محمد ذاکر حسین از شیراز - «پاسبان حرم دل» به سرپرستی سیاوش اسماعیلی از کرج - «نو آوا» به سرپرستی ناصر نیکوئی از تهران - «فانوس» به سرپرستی مهرداد جندقیان از اصفهان - «مثنوی» به سرپرستی سعید فهیمی از تهران - «رها» به سرپرستی مهدی تیموری از قزوین - «گروه سنتی فرهنگسرای بهمن» به سرپرستی حسین روزبهانی از تهران - «رست» به سرپرستی سروش کمالیان از تهران - «آوای فاخته» به سرپرستی رضا عباسی از همدان.
 
موسیقی کلاسیک غیر ایرانی

 «کوارتت زهی کادانس تبریز» به سرپرستی مهدی نوبری از تبریز - «نوماه» به سرپرستی نگار افاضل از تهران - «آنسامبل جوان» به سرپرستی میلاد عالمی از تهران - «کوارتت زهی زروان» به سرپرستی لاله فلاح پسند از تهران - «ارک» به سرپرستی محمدعلی صفدرزاد تنها از تبریز - «لاویتا» به سرپرستی فرشاد فولادوند از تهران - «ارکستر زهی هنگام» به سرپرستی روزبه تابنده از شیراز

 آوازجمعی(کر)

 «کر پاسارگاد» به سرپرستی حامد فقیهی از شیراز - «کر مهر وطن» به سرپرستی مسعود نکویی از کرمان - «گروه آوازی سونات» به سرپرستی محسن بافنده از ساری – «کر ملل» به سرپرستی دونا قوامی تهرانی از تهران - «کر فرهنگسرای اندیشه (دیسونانس)» به سرپرستی مهدی جاور از تهران - «آوای باران» به سرپرستی سارا جلائی از اصفهان - «کر فرهنگسرای بهمن» به سرپرستی بابک میلانی از تهران .

 بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تاریخ دوم تا هشتم اسفند ماه برگزار می شود.
 

کد مطلب 1249305

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